Vizcarra: “Del entorno laboral del despacho presidencial nadie se ha vacunado”

El expresidente de la República y candidato al Congreso con Somos Perú, Martín Vizcarra, sostuvo que cuando era mandatario ningún miembro del despacho presidencial participó en el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, tal y como él lo hizo.

“ Del entorno laboral del despacho presidencial nadie se ha vacunado, nadie ha sido parte de este estudio de la fase 3 . Por ahí escuché que fue tal o cual, mentira. Verifiquen. La fase 3 es un acto voluntario en el que nadie se inscribió ni pidió ser parte de este proceso de investigación de este ensayo clínico. Yo sí lo hice voluntariamente”, detalló en conferencia de prensa desde Moquegua.

Del mismo modo, Vizcarra explicó que antes de ser voluntario en la prueba de la vacuna, consultó con ministros al respecto. Indicó que le preguntó a más de dos funcionarios y ellos le recomendaron que espere que la dosis sea aprobada. Además, recordó que no es un tema de Estado, sino algo voluntario.

El exgobernante manifestó que su participación fue un riesgo, pero aseguró que fue por decisión propia para que sigan adelante los ensayos de Sinopharm. Además, dijo que cuenta con un código, con el que le hacían seguimiento a su caso tras recibir la dosis.

“He tenido seguimiento, sí he recibido llamadas telefónicas para ver qué efectos tenía en mi cuerpo. No son diarios. Los responsables determinan. He tenido un número en caso de que uno tenga un problema. De lo contrario, ellos llamaban para verificar, porque tienes un código y finalmente hemos dicho que no hemos tenido mayor consecuencia y estaba tranquilo”, señaló.

Presentan denuncia constitucional contra Vizcarra

La bancada Nueva Constitución confirmó que interpondrán una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por ser parte estudio clínico de Sinopharm y esta será presentada este viernes 12 de febrero. Esto, luego del anuncio del legislador Jim Ali Mamani en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La congresista María Bartolo corroboró que la demanda ya fue ingresada a mesa de partes del Parlamento. “Es respecto a que el expresidente Martín Vizcarra se haya beneficiado de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, cuando el Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia”, comentó en diálogo a La República.

