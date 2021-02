Vásquez: “Nadie debe tener privilegios y menos por su cargo político”

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló, a través de sus redes sociales, que nadie debería tener privilegios ni servirse de su cargo para acceder a ellos.

“Nadie debe tener privilegios y menos por su cargo político”, afirmó la titular del Parlamento unas horas después de que el congresista de Fuerza Popular, Napoleón Vigo, afirmó que tanto los legisladores como sus asesores se encuentran en la “primera línea” por acudir a sus regiones durante la semana de representación.

Vigo le había pedido a presidenta del Legislativo que solicite a los representantes del Ejecutivo que se dé prioridad a los legisladores en el plan de vacunación contra la COVID-19.

Sin embargo, Vásquez resaltó en su mensaje que quienes se encuentran primeros para recibir las vacunas son quienes arriesgan su vida y por tanto debe tener prioridad.

“ En medio de segunda ola, el personal de primera línea, que arriesga su vida para cuidarnos, tiene principal prioridad para recibir la vacuna contra la COVID-19″, aseguró.

Por último, exhortó a los ciudadanos a hacerse cargo de su responsabilidad en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el Perú y el mundo.

“Seamos responsables y éticos frente a la crisis que vivimos” , sentenció.

Vizcarra confirma que fue voluntario para las pruebas de la vacuna de Sinopharm

Las palabras de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, llegaron también luego de que el expresidente, Martín Vizcarra, confirmara que había sido uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm en octubre de 2020.

En medio de una conferencia de prensa y acompañado del candidato a la presidencia por Somos Perú, Daniel Salaverry, Vizcarra manifestó que llegó a vacunarse a pesar de que el ex primer ministro Walter Martos le pidió que no lo hiciera. Hasta el momento, no sabe si lo que recibió fue un placebo o la dosis regular de la farmacéutica china.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: ‘Presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso’. Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre“, señaló el ahora postulante al Congreso.

