Subcomisión de Acusaciones debatirá denuncia contra Salaverry este lunes

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evaluará el informe final sobre la denuncia constitucional N.º 375, contra Daniel Salaverry, el próximo lunes 15 de febrero.

Al actual candidato presidencial de Somos Perú se le sindica por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, cuando era miembro del Parlamento.

Durante la sesión, el legislador Guillermo Aliaga solicitó una cuestión previa porque Salaverry no habría sido notificado adecuadamente en su domicilio ni por edicto en el diario oficial El Peruano, que es lo que dicta el Reglamento del Congreso.

“ Me he podido percatar que el denunciado no ha sido materia de notificación . También he escuchado que el señor relator de la presente comisión da cuenta de que el 18 de agosto de 2020 se habría fijado un domicilio para efectos de poder recibir las notificaciones. Sin perjuicio de ello, la propia página 26 del informe establece que la notificación se habría dado por edicto. Entiendo yo que no se habría encontrado al señor Salaverry en el domicilio que habría fijado”, manifestó.

Aliaga Pajares reiteró que la cuestión previa era porque en el edicto publicado en El Peruano no incluyó el resumen de la notificación, lo cual habría vulnerado el artículo 89 del reglamento parlamentario.

Además, dijo que ese hecho incurriría en una falta al derecho a la defensa y que traería inconvenientes a los miembros de la subcomisión. “ El hecho de no haber adjuntado el resumen vicia el proceso de notificación y al no advertir no solo va a traer un problema de indefensión, sino que adicionalmente, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece responsabilidades de las personas inclusive en sedes parlamentarias, por lo menos yo no quiero ser materia de ningún tipo de responsabilidad”, sostuvo.

Al pasar por votación, el pedido de Aliaga fue desestimado con 13 votos en contra. Ante el hecho, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, aseguró que cumplieron con notificar a Daniel Salaverry de acuerdo a lo establecido por el reglamento.

Congresista Ancalle sustentó informe final

Este viernes 12 de febrero, el congresista José Luis Ancalle, de la bancada del Frente Amplio, sustentó el informe final de la denuncia constitucional contra Salaverry Villa.

Detalló que los informes presentados por el excongresista, como parte de las semanas de representación durante su gestión parlamentaria, incluyeron imágenes falsificadas o de fechas que no concordaban con la realidad.

“Finalmente, se menciona en la denuncia que, sistemáticamente, el congresista Salaverry ha presentado informes con hecho y fotografías fraudulentas de su semana de representación sostenidas durante varios meses en los años 2017 y 2018″, detalló Ancalle.

Una vez que el parlamentario designado culminó de sustentar el informe, el presidente de la subcomisión suspendió la sesión hasta el lunes 15 de febrero a las 9.00 a. m.

