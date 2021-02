Pilar Mazzetti: Vizcarra no está en la primera fase de vacunación

La presidenta del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que el expresidente Martín Vizcarra no se encuentra en la primera fase de inmunización contra la COVID-19 y precisó que quienes serán vacunados con las siguientes dosis de las vacunas seguirá siendo el personal de salud.

“ El señor Martín Vizcarra Cornejo no se encuentra dentro de la lista de beneficiarios de la primera fase de vacunación , por consiguiente, no está incluido en esta primera fase, solamente incluye personal de salud. Al interior de esta primera fase es para el personal asistencial y con la llegada de las siguientes dosis se va a proceder a vacunar al personal administrativo de servicios y personal vinculado a la salud”, indicó durante su presentación en el Pleno del Congreso.

Asimismo se refirió sobre los voluntarios que participaron de las pruebas para verificar la efectividad de las vacunas, de las que fue parte el ex jefe de Estado, indicando que se consultará sobre el tema al Instituto Nacional de Salud (INS).

“ Con respecto a la lista de voluntarios que participan en el proceso de ensayos clínicos, el Ministerio (de Salud) está procediendo a hacer la solicitud correspondiente, porque los ensayos clínicos no lo maneja directamente el ministerio . El INS autoriza los ensayos luego de haber evaluado y también hace la supervisión que le compete, así que vamos a dirigir la comunicación pertinente”, aseveró.

Llegada de las ministras Violeta Bermúdez y Pilar Mazzetti al Congreso. Foto: Aldair Mejía/ La República

Vizcarra confirma que fue voluntario de ensayos clínicos

El candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra manifestó que fue uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm e indicó que el ex primer ministro Walter Martos le pidió que no se vacune.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: ‘Presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso’... Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre”, señaló.

