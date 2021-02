La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró “no tener ningún conocimiento” sobre los ensayos clínicos realizados al expresidente Martín Vizcarra como parte de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

Asimismo, negó cualquier responsabilidad sobre dicho procedimiento. Sostuvo que “no se le consultó” ni tampoco autorizó ninguna dosis o placebo para el exjefe de Estado, quien confirmó más temprano que fue uno de los voluntarios.

“ En ningún momento he tenido conocimiento ni se me ha consultado sobre la posibilidad de vacunación del señor Martín Vizcarra, (…) mucho menos me ha informado que se había vacunado”, manifestó durante el pleno del Congreso luego de ser citada este jueves.

En otro momento, Mazzetti aseguró que Vizcarra Cornejo no se encuentra en la primera fase de inmunización contra la COVID-19, y precisó que quienes serán vacunados con las siguientes dosis de las vacunas seguirán siendo los que formen parte del personal de salud.

“El señor Martín Vizcarra Cornejo no se encuentra dentro de la lista de beneficiarios de la primera fase de vacunación; por consiguiente, no está incluido en esta primera fase; solamente incluye personal de salud”, indicó.

Seguidamente, aseguró que consultará al Instituto Nacional de Salud (INS) sobre la lista de voluntarios que participaron en las pruebas para verificar la efectividad de las vacunas, de las que fue parte el exmandatario, según sus palabras.

“Con respecto a la lista de voluntarios que participan en el proceso de ensayos clínicos, el Ministerio (de Salud) está procediendo a hacer la solicitud correspondiente, porque los ensayos clínicos no lo maneja directamente el ministerio”, puntualizó.

Por otra parte, el médico Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos para la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en nuestro país, informó que fue a Palacio de Gobierno durante el gobierno de Martín Vizcarra en el 2020.

Fue a través de Jaime Chincha, periodista de RPP, que el médico ratificó lo dicho por el exmandatario sobre la vacuna.

“Conversé por teléfono esta noche con el doctor Germán Málaga y nos confirmó que fue a Palacio de Gobierno . Citando sus palabras, lo que nos dijo fue: ‘Era el presidente, tenía que ir; me citó’”, expresó el hombre de prensa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.