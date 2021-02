Nuevas imputaciones contra Keiko Fujimori revelan manipulación en el CNM

Las investigaciones fiscales muestran a la luz, nuevamente, un punto de conexión entre el caso por lavado de activos contra Keiko Fujimori y el de Los Cuellos Blancos del Puerto.

De acuerdo con información a la que accedió La República, Keiko Fujimori habría “recomendado” en 2017 el nombramiento del juez supremo Martín Hurtado Reyes, cuya suspensión se ha prolongado recientemente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hasta julio de este año por faltas disciplinarias y registrar 20 llamadas con César Hinostroza Pariachi.

El origen de este suceso se remonta a cuando todavía operaba el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y para la Fiscalía sería otro elemento que aporta a la postura de interferencia que tuvo el fujimorismo en otras instituciones del Estado.

El fiscal José Domingo Pérez ha incorporado el último 28 de enero una considerable cantidad de información proveniente del aspirante a colaborador eficaz 090J-2020, que coordina con el despacho del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Pérez, en ese sentido, ha incluido a su investigación por el caso Cócteles lo dicho por él al involucrar a algunos procesados.

Propuestas y arreglos

El escenario previo, según contó el colaborador eficaz, se dio en agosto de 2017 cuando ya se avecinaban a fines de septiembre de ese mismo año los exámenes en el CNM para nombrar a jueces supremos el 24 de ese mismo mes. Pero estas pruebas serían presentadas antes a algunos postulantes para que ganen los “sugeridos” o “recomendados” por otros personajes.

Para entonces, Guido Aguila, consejero del CNM, comentó al empresario pesquero Óscar Peña Aparicio que podían organizar reuniones en el stud (departamento privado) que tenía este en el Jockey Club y que podían acudir también allí postulantes “con la finalidad de que allí puedan realizar las pruebas de los exámenes y las preguntas de conocimientos” que se tomarían a todos recién el 24 de septiembre.

De esta manera, pocos días antes de la prueba, acudió al inmueble el juez supremo Ángel Romero Díaz y Guido Aguila, siendo aquel quien sugirió que se nombren como jueces supremos, “en ese orden de prioridad” a Aldo Figueroa Navarro (destituido por la JNJ), Doris Céspedes Cabala y a Ricardo Vinatea.

El nombre de la investigada Keiko no tardaría en ser mencionado por el colaborador: “el juez postulante Martín Hurtado Reyes fue designado por presión de Keiko Fujimori a Guido Aguila , lo que se tuvo conocimiento en un almuerzo realizado en el restaurant Costanera 700, en diciembre de 2017, cuando se anunciaron los resultados finales del nombramiento (...)”.

Nombramiento oficial como jueces supremos de Aldo Figueroa y Martín Hurtado.

Así, el 22 de diciembre, El Peruano publicó a los ganadores de los exámenes resultando nombrados en distintas salas de la Corte Suprema Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes. El primero sugerido por el juez Romero Díaz y el último por Keiko Fujimori, según la versión contada líneas arriba.

En otro momento del testimonio se menciona además que Guido Aguila dijo sobre la selección de Martín Hurtado: “él era el recomendado de Keiko Fujimori” .

Juez Martín Hurtado habría sido el "recomendado" de Keiko.

Almuerzo en el Jockey Club

Según el colaborador eficaz, en octubre de 2017 se reunieron también en el stud (departamento privado) del Jockey Club, Óscar Peña, los excongresistas fujimoristas Rolando Reátegui y Úrsula Letona, los exmiembros del CNM Guido Aguila e Iván Noguera, así como el periodista Enrique Vidal Vidal y la actual intengrante de la JNJ, María Zavala Valladares.

El motivo del encuentro habría sido lograr la destitución de Baltazar Morales Parraguez, otro exconsejero del CNM, y que su reemplazo sea su accesitaria María Zavala Valladares; “con el fin de conseguir la mayoría absoluta en el CNM y ganar poder político con el partido Fuerza Popular” .

Relato de la llamada de Rolando Reátegui con Keiko Fujimori.

“Guido Aguila tenía mucha llegada con estas personas de Fuerza Popular. En esa reunión María Zavala mostró su conformidad con lo que se estaba acordando (...)”. Luego se mencionaría que Zavala asistió “citada” por Aguila para que se defina el apoyo que mostraría a ella el partido fujimorista.

Las llamadas que tuvo Reátegui durante la reunión en el Jockey también son relatadas por el colaborador. “ Hacía consultas por teléfono, posiblemente con Keiko Fujimori, toda vez que luego del amuerzo mencionó ´hablé con Keiko Fujimori’” , sobre el apoyo a Zavala, dijo el aspirante.

Amplían imputaciones

El fiscal Pérez ha ampliado, además, las imputaciones por organización criminal y lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros procesados debido a que hay nuevos elementos de convicción sobre el caso así como más información incorporada de otros seis colaboradores eficaces.

Por esta razón, se ha citado también a María Zavala Valladares como testigo para el próximo 5 de marzo. También deberán acudir el 4 de marzo Iván Noguera, Ricardo Vinatea y Enrique Vidal.

Disposición que amplía la formalización del caso.

Al respecto de toda esta información, el abogado de Fuerza Popular, Elio Riera, sostuvo que “la disposición no hace más que certificar el hecho que nos encontramos ante una hipótesis fiscal inconclusa y equivocada. El representante del Ministerio Público no puede formular acusación por no haber realizado de forma prudente, organizada y adecuada los actos de investigación necesarios para sustentar su tesis incriminatoria. Oportunamente vamos a deslindar todos y cada uno de los hechos ahora cuestionados tal cual ha venido realizando la defensa técnica del Partido Fuerza Popular”.

