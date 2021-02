Martín Vizcarra: lo que se sabe de la vacunación del expresidente

Martín Vizcarra volvió a ser noticia luego de confirmar que participó en los ensayos científicos de la vacuna Sinopharm en octubre del 2020.

Este hecho ha causado revuelo en el escenario político, ya que surgieron versiones de que en realidad el expresidente fue inmunizado y no pasó por el proceso antes mencionado.

Además, el caso fue abordado en el Congreso de la República. Tras conocer las declaraciones de Vizcarra Cornejo, Manuel Merino pidió a la titular del Parlamento que se cite de forma inmediata a Violeta Bermúdez y Pilar Mazzetti.

En horas de la noche, la primera ministra y la máxima autoridad del Ministerio de Salud llegaron a Palacio Legislativo para responder por la vacunación del ex jefe de Estado.

Mazzetti: Presidente debe abstenerse de trabajar en un ensayo clínico

La titular del Minsa señaló desde un inicio que ella no estuvo al tanto de que Vizcarra y su esposa Maribel Díaz hayan recibido la vacuna COVID-19.

“Si el señor Martín Vizcarra ha recibido vacuna o placebo, tendría que haber estado en el ensayo clínico. Generalmente no se escoge personas que tengan capacidad de decisión en un ensayo clínico”, dijo ante el Pleno.

Agregó que es inadecuado que un mandatario participe en este tipo de investigaciones. “Alguien que trabaja en un nivel de decisión como el presidente de la República debe abstenerse de trabajar en un ensayo clínico . Eso es claro a nivel internacional”, puntualizó.

Bermúdez: No he trabajado en la PCM durante el gobierno de Vizcarra

Por su parte, la actual primera ministra precisó que ella no formaba parte del gabinete cuando ocurrieron los hechos.

“Lamentablemente, no tengo nada que informar porque quisiera aclarar que yo no he trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el Gobierno del expresidente”, comentó.

No obstante, indicó que desde el Ejecutivo empezarán averiguaciones sobre el tema. “Entiendo perfectamente la indignación y preocupación por la noticia que todos los peruanos hemos conocido el día de hoy. No encontramos explicación ”, sostuvo.

Vizcarra sí habría recibido vacuna

Una investigación del periodista Carlos Paredes señala que la República Popular China, por intermedio de su embajada en Lima, ofreció a los “líderes del Gobierno peruano’” vacunarse contra la COVID-19 con el mismo producto de Sinopharm que ahora se distribuye en el país.

Era una acción de relaciones públicas que los chinos suelen practicar para vender sus productos. Vizcarra aceptó y sumó a su esposa, Maribel Díaz.

Otros ministros de Vizcarra no se vacunaron

Sin embargo, la versión que da el exmandatario se mantiene en que solo fue voluntario de los ensayos clínicos. Esta posición la reafirmó en su última presentación en Moquegua, como parte de su campaña al Congreso.

En conferencia de prensa, Vizcarra mostró su cartilla de participación en la fase 3 del ensayo clínico . “Yo no lo hacía para tener anticuerpos, sino para colaborar y decir a los 12.000 (voluntarios) ‘yo también estoy con ustedes, me sumo’”, comentó.

Por el momento, los hechos no están aclarados del todo. Desde el Parlamento, se ha anunciado que promoverán una denuncia constitucional contra el expresidente.

