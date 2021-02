Aclaración. La exministra de Economía María Antonieta Alva negó haber participado en algún ensayo clínico como parte de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

A través de sus redes sociales, María Alva aseguró que “ni como ministra ni después de serlo” se ofreció como voluntaria a la prueba de vacunas del laboratorio chino Sinopharm el último octubre, como sí lo hizo el expresidente Martín Vizcarra.

“ No he participado, ni como ministra ni después de serlo , en ningún ensayo clínico para la vacuna contra la COVID-19. Jamás me ofrecieron participar y no tuve información alguna al respecto. Tampoco he recibido la vacuna, ni en Perú, ni en Suiza, donde actualmente resido”, escribió la exfuncionaria.

María Alva descartó haber participado en proceso de vacunación contra la COVID-19. Foto: captura / Twitter María Antonieta Alva

Por otro lado, Jorge Alva Hurtado, padre de María Antonieta Alva, rechazó una acusación en Twitter donde señalaban que fue vacunado “de forma clandestina e ilegal”.

El también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) aseguró que una inculpación de ese tipo solo obedece a una difamación y que jamás participó en el proceso de vacunación contra la COVID-19.

“Jamás he participado en algún ensayo clínico de ningún laboratorio, y menos me he vacunado contra la COVID-19 (….) Me reservo el derecho de iniciar las acciones judiciales pertinentes”, aseveró.

Jorge Alva rechaza acusación difamatoria en su contra. Foto: captura / Twitter Jorge Alva Hurtado

El último jueves, Martín Vizcarra volvió a ser noticia luego de confirmar que participó en los ensayos científicos de la vacuna Sinopharm en octubre del 2020.

Por otro lado, más temprano, en Moquegua, Vizcarra Cornejo mostró su cartilla de participación en la fase 3 del ensayo clínico asegurando que se hizo esta prueba “para colaborar con los 12.000 voluntarios y no para tener anticuerpos”.

Asimismo, precisó que esta dosis no puede ser considerada como vacuna, pues esta recién se aprobó el 31 de diciembre. “No confundir ensayos clínicos, etapa experimental, con vacuna”, señaló.

Por otra parte, el médico Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos para la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en nuestro país, informó que fue a Palacio de Gobierno durante el Gobierno de Martín Vizcarra en el 2020.

Fue a través de Jaime Chincha, periodista de RPP, que el médico ratificó lo dicho por el exmandatario sobre la vacuna.

“Conversé por teléfono esta noche con el doctor Germán Málaga y nos confirmó que fue a Palacio de Gobierno. Citando sus palabras, lo que nos dijo fue: ‘Era el presidente, tenía que ir; me citó’”, expresó el hombre de prensa.

