Interpondrán denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por vacuna

El congresista Jim Ali Mamani manifestó que junto a legisladores del grupo parlamentario Nueva Constitución interpondrán una denuncia constitucional contra el exmandatario Martín Vizcarra por haber participado en el estudio de la vacuna antiCOVID-19 de Sinopharm.

“Ayer en el pleno se ha expresado un malestar general y multipartidario por la conducta en la que habría incurrido el expresidente en torno a la aplicación de la vacuna de Sinopharm. Ante ello, quiero hacer de su conocimiento que c ongresistas de mi bancada, Nueva Constitución, presentarán una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra por los hechos comentados el día de ayer”, expresó.

Mamani Barriga, quien comentó esta decisión de su bancada durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de este viernes 12, no precisó mayores detalles sobre los delitos que habría cometido el ex jefe de Estado. Sin embargo, solicitó que apenas se eleve la demanda, esta sea atendida.

“Yo le pido a usted [Carlos Pérez Ochoa] que una vez se presente la denuncia, disponga a su equipo técnico que sea calificada de inmediato y traída al pleno de esta comisión ”, agregó.

Martín Vizcarra confirmó que recibió prueba de vacuna china

El expresidente Martín Vizcarra confirmó durante conferencia de prensa desde Tacna que fue uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm en octubre pasado.

Además, detalló que el primer ministro de ese entonces, Walter Martos, le recomendó no sumarse al estudio, sin embargo, lo hizo. Se desconoce si el exmandatario recibió placebo o la dosis de la farmacéutica china.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: ‘Presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso’... Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental . Fue el día 2 de octubre”, comentó.

Por otro lado, Vizcarra Cornejo indicó que quisiera estar vacunado, pero que esperará su turno de acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno.

“Yo tengo 58 años y soy una persona sana, entonces, quizá tenga que esperar algún tiempo, porque se empieza en función a un orden de prioridad. Esperaré el tiempo que me toca ”, reiteró.

