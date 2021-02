Exsecretario de Palacio de Gobierno dijo desconocer que Vizcarra fue vacunado

El exsecretario general de Palacio de Gobierno Pedro Angulo indicó que desconocía que el expresidente Martín Vizcarra formó parte de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm.

“ Yo estoy tomando conocimiento como todos porque tampoco el presidente tiene por qué darme explicaciones de sus actividades privadas o de su vida privada. No tengo por qué cuestionarlo y no forma parte de mis funciones”, declaró a Canal N.

Al ser consultado por la reunión que sostuvo el exmandatario con el médico Germán Málaga, responsable del estudio del laboratorio chino en el país, Angulo de Pina aseguró que no estuvo presente.

“Lo que el presidente Vizcarra ha declarado públicamente es que él ha formado parte de este grupo de voluntarios para el tema de la prueba de las vacunas. Yo no estuve presente en esta reunión que se especula fue para fines de esta vacunación [...] Yo no he participado de ningún proceso de vacunación de este tipo ”, sostuvo.

Confirmó que fue en octubre pasado que Vizcarra Cornejo recibió la visita del encargado de los estudios clínicos de la vacuna. Reiteró, además, que todos los datos están en los registros de Palacio.

“Lo que sí puedo afirmar es que esas teorías de que se ingresaba clandestinamente al despacho presidencial no son ciertas. La primera visita fue el 1 o 2 de octubre . Está en los registros”, comentó.

Angulo dijo no recordar la fecha en que se dio la segunda visita del médico y la enfermera que accedieron a la sede del Ejecutivo para aplicar una segunda dosis al ex jefe de Estado.

Médico confirmó que fue a Palacio por ensayo clínico

Germán Málaga, médico encargado de los estudios clínicos para la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en Perú, informó el último 11 de febrero que acudió a Palacio de Gobierno durante el Gobierno de Martín Vizcarra, en octubre de 2020.

El periodista Jaime Chincha, de RPP, ratificó lo dicho por el expresidente. “Conversé por teléfono esta noche con el doctor Germán Málaga y nos confirmó que fue a Palacio de Gobierno . Citando sus palabras, lo que nos dijo fue: ‘Era el presidente, tenía que ir, me citó’”, expresó el hombre de prensa.

Presentan denuncia constitucional contra Martín Vizcarra

La bancada Nueva Constitucional presentó una denuncia constitucional contra el exgobernante Martín Vizcarra por participar del estudio clínico de Sinopharm. Ello, tras el anuncio del legislador Jim Ali Mamani en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Así informó la congresista María Bartolo, quien corroboró que la demanda ya fue remitida a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez . “Es respecto a que el expresidente Martín Vizcarra se haya beneficiado de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, cuando el Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia”, especificó a La República.

En esa misma línea, Bartolo Romero precisó que la demanda es por la comisión de los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

“Por la forma en que se llevó a cabo, genera indicios de actuaciones dolosas del tipo penal. Hemos estado dialogando con los asesores y es por ello que hemos tomado la decisión de presentar la denuncia constitucional por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo ”, agregó.

En su presentación en Tacna, Martín Vizcarra reconoció que se vacunó con Sinopharm el dos de octubre, antes que todos los peruanos. Foto: difusión

