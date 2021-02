Bermúdez: No he trabajado en la PCM durante el gobierno de Vizcarra

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, asistió al Pleno del Congreso para responder a las dudas de los legisladores sobre los ensayos clínicos de los que fue parte el candidato al Parlamento por Somos Perú, Martín Vizcarra, en octubre de 2020.

“ Al respecto, lamentablemente, no tengo nada que informar porque quisiera aclarar que yo no he trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el gobierno del expresidente . Yo he asumido la PCM bajo el liderazgo y por invitación del presidente Francisco Sagasti. Entonces, sobre la consulta que me hacen, no puedo responder absolutamente nada”, aseveró.

Sobre el actual proceso de vacunación contra la COVID-19, la primera ministra aseveró que hasta el momento hay 30.947 personas del cuerpo médico vacunadas.

Por último, aseguró que ya se encuentra investigando la lista de voluntarios que participaron en el proceso de ensayos clínicos de la posible vacuna contra el coronavirus y precisó que cuando obtenga esta información la presentará al Parlamento.

“ Como todos saben, los ensayos clínicos no han sido conducidos por el Poder Ejecutivo ; sin embargo, en el afán de poder traer la información que nos solicitan, mientras venía al hemiciclo, he encargado a la secretaria general de la PCM que curse las comunicaciones correspondientes a la entidades que han llevado a cabo el proceso de ensayo clínico a efecto de que nos puedan alcanzar esta información”, afirmó.

Pfizer entregará 250.000 dosis en marzo

El pasado 10 de febrero, la primera ministra confirmó que la farmacéutica Pfizer se comprometió a entregar una cantidad importante de vacunas en los próximos meses.

“El laboratorio Pfizer nos ha confirmado que nos hará entrega de 1 050 000 vacunas durante marzo y abril”, indicó. Además, señaló que “en marzo llegarán las primeras 250.000 dosis y en abril se completará el número con 800.000 dosis”.

