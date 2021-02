AAR sobre Martín Vizcarra: “Políticamente es un desastre lo que ha hecho”

Augusto Álvarez Rodrich se refirió a Martín Vizcarra y la polémica tras revelarse su participación en el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en octubre del 2020.

Para el periodista, no existiría un problema legal, pero sí ético que compromete la actitud del ahora candidato al Congreso por Somos Perú en las elecciones 2021.

Las diferentes versiones, continuó explicando, sostienen que Vizcarra Cornejo participó del experimento, donde se le habría aplicado el fármaco. No obstante, el informe de Ángel Páez para La República: Martín Vizcarra recibió prueba de vacuna china en octubre, revela que el entonces presidente habría obtenido la dosis como un regalo por parte del Estado chino.

“Hay un problema ético, pero las cosas van quedando más o menos claras. Lo que me va quedando claro es que el presidente habría aprovechado su posición política para sacar partido y no comportarse como un ciudadano cualquiera”, comentó.

El secretismo en torno a su participación del experimento de la vacuna china demuestra, desde su punto de vista, una situación turbia. Adicionalmente, AAR señaló que la lista de los voluntarios no se puede publicar, como ha solicitado el portavoz de la bancada Alianza para el Progreso (APP), César Combina.

“No habla muy bien de él (Vizcarra). Políticamente es un desastre lo que ha hecho porque implica sacar ventaja como presidente para ponerse por delante de la ciudadanía”, sostuvo.

Por otro lado, calificó como una locura el pedido del congresista de Fuerza Popular Napoleón Vigo, quien pidió al Gobierno considerar a los legisladores en la primera fase de inmunización contra la COVID-19 por ser parte de la primera línea.

“Están en la primera línea de la conchudez (...) Cuando escucho este tipo de comentarios me pregunto si los congresistas se vuelven idiotas en el Congreso o se hacen idiotas. Es inaceptable”, refutó.

Por último, Rodrich aclaró que no ha sido inmunizado contra el coronavirus, como alegó el congresista de Acción Popular (AP) Manuel Merino durante el Pleno.

“El señor Merino no destaca por su inteligencia y capacidad por construir un argumento. No, no me he vacunado y me vacunaré con entusiasmo cuando me corresponda”, esclareció.

