Durante una conferencia de prensa, el candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra aseveró que fue uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas que hizo Sinopharm.

Vizcarra manifestó que el ex primer ministro Walter Martos le pidió que no se vacune; sin embargo, lo hizo. Aún no sabe si recibió placebo o la dosis de la farmacéutica china en octubre de 2020.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: presidente no le recomiendo, es muy riesgoso... Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre ”, dijo

Asimismo, aseguró que durante su gestión se realizó el trámite para adquirir las dosis de dicha farmacéutica y que fue el Gobierno de Francisco Sagasti el que finalmente terminó por conseguirlas.

“El 31 de diciembre la vacuna recién tiene validez. Nosotros como ya habíamos hecho todo este trámite, habíamos pedido 38 millones de dosis cuando la vacuna este aprobada. El actual Gobierno retoma las conversaciones y consigue las 38 millones de vacunas”

