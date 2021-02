Silva-Santisteban: “Llamar a Mazzetti es hacerle el juego a los vacadores”

La congresista de Frente Amplio, Rocío Silva-Santisteban, criticó, a través de sus redes sociales, al grueso de parlamentarios por poner como tema central el caso del expresidente Martín Vizcarra, quien recientemente confirmó en una conferencia de prensa que fue uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm.

“Vizcarra se puso la vacuna, que caiga y sea sancionado: nadie vote por él. Pero que sea el tema central del pleno de hoy y parar todo para llamar a la ministra de Salud es hacerle el juego a los vacadores”, resaltó la legisladora.

Silva-Santisteban, quien lideró una de las listas para asumir la presidencia del Congreso luego de la renuncia de Manuel Merino, agregó que, tal como sucedió en noviembre del 2020, los parlamentarios olvidan que el tema central en la actualidad es la lucha contra la COVID-19.

“La pandemia es lo primero: lo olvidaron en noviembre y lo olvidan hoy” , reclamó.

Vizcarra confirma que fue voluntario en las pruebas de vacuna de Sinopharm

El candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, aseguró, durante una conferencia de prensa, que participó como voluntario en los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm.

Vizcarra agregó que el ex primer ministro Walter Martos le pidió que no se vacune y aún así lo hizo. Sin embargo, no sabe si recibió un placebo o la dosis contra la COVID-19.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: ‘Presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso’. Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre”, señaló.

Congreso acuerda citar a Bermúdez, Palacios y Mazzetti este jueves

El Pleno del Congreso acordó citar a los ministros Pilar Mazzetti de Salud, Javier Palacios de Trabajo y a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, luego de enterarse que el expresidente, Martín Vizcarra, fue parte del proceso de vacunación en octubre del pasado año.

Con mayoría de votos, el Legislativo invitó a los tres ministros para que también expliquen las gestiones que realizadas desde el Ejecutivo para prevenir los contagios de la COVID-19, así como también la ampliación de la cuarentena hasta fines de febrero.