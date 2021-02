Guzmán tras pedido de vacunación a congresistas: “No sean egoístas”

El candidato a la presidencia de la República y líder del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció con respecto a la petición de priorizar a los congresistas en el plan de vacunación, hecha por el parlamentario del Fuerza Popular Napoleón Vigo.

A través de sus redes sociales, Guzmán señaló que los legisladores no pertenecen a la primera línea, por lo que no les correspondería aplicarse la vacuna contra la COVID-19.

“Señores congresistas que buscan saltarse la fila de la vacunación: no sean sinvergüenzas. No pueden compararse con los héroes de la primera línea. Esperen su turno, actúen responsablemente, denle el ejemplo a la ciudadanía. No sean egoístas con el Perú ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sumado a él, la Bancada Morada también se manifestó sobre esta propuesta y señaló que los parlamentarios de esta agrupación respetarán el cronograma dispuesto por el Ministerio de Salud.

“Como todo ciudadano, los congresistas de la Bancada Morada nos vacunaremos en el momento que nos toque según el cronograma ya dispuesto por el Ministerio de Salud . Es importante dar mensajes claros para recuperar la confianza de la ciudadanía”, señalaron desde este grupo parlamentario.

En la sesión del Pleno del Congreso de este jueves, el parlamentario Vigo le pidió a la presidenta del Parlamento que solicitara al Ejecutivo que ponga como prioridad a los legisladores para recibir la vacuna, argumentando que ellos y sus asesores forman parte de la “primera línea” al viajar a sus regiones durante la semana de representación.

Vásquez sobre ampliación de cuarentena

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se manifestó sobre la ampliación de la cuarentena por 14 días más, anunciada en conferencia de prensa el último miércoles por la titular del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez. Manifestó que le parece necesaria y proporcional debido al aumento en la cifra de fallecidos y contagiados a causa de la COVID-19.

“La medida resulta necesaria y proporcional. Acuérdense que la cifra de fallecidos y de contagios en Perú sigue en ascenso. Y creo que es importante que tomemos en cuenta que en este momento necesitamos seguir ajustando las medidas de prevención y de contención”, expresó en diálogo con TV Perú.

