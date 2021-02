La Comisión de Constitución del Congreso de la República acordó pedir explicaciones al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, sobre el sentido de los votos del pleno institucional que lidera respecto al caso de Martín Vizcarra.

El titular del órgano autónomo anteriormente ya había sido convocado para este martes 16 de febrero, con esta decisión ahora también será cuestionado por los legisladores respecto a la decisión que permite que el exmandatario continúe en carrera electoral.

Este miércoles, dicho grupo de trabajo determinó que el periodista Ricardo Uceda, perteneciente a este medio, también participe de la misma sesión para que explique la información que publicó en su última columna.

“Para el martes queda programada la citación al señor presidente del JNE y al señor Ricardo Uceda”, dijo Luis Valdez, presidente de la comisión, para finalizar el debate en la comisión.

En ese artículo, el comunicador informó la variación en los votos del pleno del JNE, que en audiencia pública excluía a Vizcarra Cornejo de la carrera a las Elecciones Generales 2021, pero posteriormente cambiaron de posición y le permitieron seguir en la misma.

Quienes modificaron sus votos fueron Jorge Luis Salas y Jovián Sanjinez. Así lograron un resultado de tres a uno a favor del exmandatario. Desde la sesión en pleno hasta la publicación de la resolución pasaron ocho días.

El mencionado hecho provocó que la bancada de Acción Popular, que apoyó la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, exija que el magistrado dé explicaciones al respecto. Esta posición fue respaldada por la Comisión de Constitución, liderada por Alianza para el Progreso, agrupación que definió la destitución de noviembre.

Presidente del JNE y Vizcarra rechazan favorecimiento

Al respecto, Jorge Salas rechazó de manera enfática un eventual fraude electoral en referencia al caso de Martín Vizcarra y negó algún tipo de favorecimiento al candidato como a otros en contienda electoral.

“ Hablar de un fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie o se perturben los comicios en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos pasando”, resaltó en un seminario internacional este miércoles.

Por su parte, el expresidente y ahora aspirante al Congreso por Somos Perú criticó horas antes que la bancada Acción Popular, así como otros legisladores, quieran presionar al JNE para pedir explicaciones sobre el sentido de sus votos autónomos.

“ O sea, los golpistas quieren poner en tela de juicio las elecciones. Por favor, ¿dónde estamos? ¿No tienen sangre en la cara? Ahora los golpistas, los que fueron samaqueados por toda la población, luego de tres meses quieren convocar al JNE”, dijo Martín Vizcarra en una transmisión en vivo por Facebook.

