Congreso cita a Mazzetti por ensayo clínico de Vizcarra con Sinopharm

El Pleno del Congreso decidió citar a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que informe sobre la participación del expresidente Martín Vizcarra en los ensayos clínicos que realizó Sinopharm en el Perú.

La titular del Ministerio de Salud (Minsa) también deberá comunicar sobre las negociaciones con la empresa china y la situación que afronta el país en el marco de la pandemia.

Por otro lado, también se aprobó citar a la primera ministra, Violeta Bermúdez, para que brinde más detalles sobre las nuevas medidas contra la COVID-19, y al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, para que informe sobre la gestión de la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.

“Señores congresistas, vamos a hacer en este momento las coordinaciones respectivas y cursar las invitaciones para que en las próximas horas puedan presentarse ante el Pleno los ministros solicitados”, apuntó la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

Vizcarra confirma que fue voluntario de ensayos clínicos

El candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra confirmó que fue uno de los voluntarios para los ensayos clínicos de las vacunas de Sinopharm y aseveró que el ex primer ministro Walter Martos le pidió que no se vacune. Sin embargo, no sabe si recibió placebo o la dosis de la farmacéutica china en octubre de 2020.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: ‘Presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso’. Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental . Fue el día 2 de octubre”, dijo durante una conferencia de prensa.

