Julio Guzmán: Criticar proceso de vacunación contra la COVID-19 es criminal

Julio Guzmán, fundador y candidato presidencial del Partido Morado, consideró que es criminal el calificar como un “show mediático” la llegada de las vacunas contra la COVID-19 y el inicio del proceso de inmunizaciones en el país.

“Me parece que es bastante mezquino jugar con el sentimiento de la gente. Hoy día hemos visto mucha emoción al ver cómo se inició el proceso de ver cómo los peruanos están saliendo de esto. Criticar este proceso no solo es mezquino, es además, criminal”, mencionó el postulante en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, manifestó que a aquellos que busquen dañar al Gobierno por este tema son “traidores a la patria”, al señalar que en la etapa actual la nación debe permanecer unida. Agregó que se debe velar por la salud de la ciudadanía por lo que se requiere “que todos pongamos el hombro”.

“Cualquiera que quiera desestabilizar al gobierno, demorar este proceso, criticar este proceso, para mí es un traidor a la patria, para mí acá no sirve (...). El presidente está poniendo todo de su parte y, ahora, lo que nos corresponde es apoyar, callarse la boca para criticar, que es algo fácil, y dar propuestas”, enfatizó.

Guzmán: Comprendo que la gente tenga la percepción de un Gobierno morado

Por otro lado, dijo entender que la población “tenga la percepción” de que el mandato de Francisco Sagasti sea parte de su agrupación política. Afirmó no conversar con el jefe de Estado desde el día siguiente que este asumió el cargo.

“Es inevitable y comprendo que la gente tenga esa percepción (de que es un Gobierno Morado). Se trata de una gestión autónoma y el Partido Morado apoyó que Sagasti llegue al Gobierno y está muy satisfecho de haber tomado esa decisión. Pusimos el país por delante en medio de una crisis política y ese es el tipo de actitud que tenemos y vamos a seguir teniendo”, aseveró.

En esta línea, aceptó que haya existido una vinculación en su descenso en las encuestas de intención de voto para las elecciones, con la baja aprobación a Sagasti en el último mes.

Guzmán: “No vamos a dialogar con golpistas”

Por otro lado, el candidato del Partido Morado resaltó que no tiene coincidencias con la mayoría de partidos políticos, porque apoyaron la vacancia de Martín Vizcarra o están vinculados con presuntos actos de corrupción. No obstante, Guzmán también es investigado por supuesto lavado de activos.

“Nosotros no vamos a dialogar con golpistas, con corruptos, con gente que solo quiere desestabilizar al país para llegar al poder. Nosotros dialogamos con gente demócrata, independientemente de su ideología. ¿Si es que hay alguna coincidencia con el fujimorista? En absoluto. ¿Si tenemos coincidencia con la postulación del señor Forsyth? No, me parece una buena persona, pero no está preparado”, mencionó.

Sostuvo que el partido Fuerza Popular sería el que más daño le haga al país de llegar al poder. Asimismo, señaló que con quien sí podría conversar es Verónika Mendoza, postulante por Juntos por el Perú, por ser una persona “honesta”.

Guzmán descarta impulsar consumo recreativo de la marihuana

Respecto a los derechos civiles, Julio Guzmán resaltó que su gobierno está a favor de la legalización del aborto en casos de violación, de la eutanasia y del matrimonio en personas homosexuales.

Sin embargo, enfatizó con un “ni hablar” en una posible legalización de la marihuana. Apuntó que su objetivo es la autorización del cannabis medicinal. “El señor Olivares es el señor Olivares, yo soy Julio Guzmán”, reiteró.

