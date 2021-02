La Libertad: alcaldes dan ultimátum a Ejecutivo ante crisis sanitaria

Tras la reunión que sostuvieron los alcaldes de la región La Libertad para tomar medidas ante el aumento de contagios y muertes por la COVID-19, se acordó dar un ultimátum a las autoridades del Gobierno entral.

Esta medida se da con el propósito de que el Ejecutivo proporcione verdaderas soluciones, presupuestos y correcta implementación de equipos médicos, como el oxígeno en la región.

Por ello, los burgomaestres acordaron realizar una protesta pública, la cual se reflejará en una marcha por las calles de durante este viernes 12 de febrero.

“No sentimos apoyo del Gobierno Central. Solo para contratar personal de salud y comprar medicinas no hemos recibido un solo sol. Si hasta este jueves las autoridades (nacionales) no nos escuchan, el día viernes, a las 9.00 a. m., haremos una marcha de autoridades. Damos un plazo perentorio para que los ministros se ensucien los zapatos y nos expliquen por qué no llegan los recursos a la región”, enfatizó el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega.

Además, sostuvo que se acordó exigir al presidente de la República, Francisco Sagasti, que se cuente con mayor presupuesto nacional para que, además de la autorización a los municipios provinciales para comprar plantas de oxígeno, también los gobiernos locales contraten personal de salud, personal de fiscalización, medicinas y camas UCI.

Ley para vacunas

Asimismo, los alcaldes mostraron su respaldo a la iniciativa legislativa presentada al Congreso que busca otorgar facultades a los gobiernos locales para adquirir directamente vacunas contra la pandemia.