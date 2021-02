Otra vez la amenaza de la inestabilidad desde el Congreso

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, está en la mira de un sector de este poder del Estado, casi desde que asumió el cargo como salida a la crisis política de noviembre pasado. En las últimas semanas, se han sumado voces y la amenaza de la inestabilidad política vuelve a vislumbrarse desde el Parlamento en plena segunda ola de la pandemia del Covid-19 y a poco de iniciarse la vacunación.

El ascenso de Vásquez a la presidencia del Legislativo fue consecuencia de la crisis política de noviembre, generada por la mayoría de los congresistas cuando aprobaron la vacancia presidencial y llevaron a Manuel Merino a Palacio de Gobierno.

Ante el rotundo rechazo de la población, tuvieron que recular y elegir una nueva Mesa Directiva con credenciales de poder responder a la exigencia de democracia que exigía el país.

Por eso, eligieron la Mesa con Francisco Sagasti a la cabeza para que asuma la presidencia de la república y Vásquez como primera vicepresidenta para que, ante el pase del primero al Ejecutivo, lidere el Legislativo.

Sin embargo, apenas semanas después, el vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, amenazaba con plantear la censura de la Mesa Directiva por haber anunciado Vásquez que respondería “lo antes posible” al Tribunal Constitucional la demanda del Gobierno contra la ley sobre devolución de aportes a la ONP.

Espinoza: temprana ensaña. García los llamó "asesinos". Foto: composición LR

En enero, la congresista Cecilia García, vocera alterna de Podemos, fue captada cuando expresaba su deseo de censurar la Mesa Directiva. Al iniciar un pleno extraordinario se oye a un legislador decir que “sí, sí, esta Mesa está decepcionando” y a García seguir: “Horrible y terriblemente. Debe ser censurada inmediatamente por asesinos”.

Cuestionada, García lanzó: “Soy yo la persona que pide censura, que cree en la censura, que va a promover la censura porque considero que una Mesa tan dictadora de izquierda que debería estar del lado del pueblo lo único que hizo fue ir a muchas reuniones protocolares cuando morían los jóvenes en Virú”.

A los días, Espinoza anunció que pediría la censura de la Mesa. “Una persona que no representa a los congresista y vulnera todo tipo de neutralidad y no defiende el foro parlamentario no me representa. Ella votó en abstención en la ley de la ONP. ¿Cómo va a defender una ley con la que estuvo en contra?”, dijo en la radio Exitosa.

Varios especialistas advierten que la caída de la Mesa Directiva incluiría a Sagasti. Es decir, otro cambio de jefe del Estado.

Iniciado febrero, el congresista de Acción Popular Ricardo Burga, defensor de la destitución presidencial de noviembre, se sumó a las voces contra Vásquez y aseguraba que ella se estaba ganando a pulso la posibilidad de la vacancia, aunque no creía que ese era el momento.

Burga: "No es el momento". Bartolo reclamó en pleno.

“Debe cambiar sus actitudes referente al manejo dictatorial que tiene dentro del Congreso. No busca consensos, recorta el derecho a la réplica o a la dúplica, no permite que se sustenten los proyectos con el tiempo suficiente”, dijo en RPP el jueves 4.

Merino también carga tintas. “Al Gobierno le está faltando respuesta. Ya están colapsando los hospitales, no hay camas UCI, ni plantas de oxígeno. Eso sucede también porque tenemos una presidenta del Congreso que no es un contrapeso al Ejecutivo. Se estaría poniendo en peligro la fiscalización del Parlamento”, adujo en Expreso este sábado 7.

Esta suma de voces despierta alarmas. “Cuidado, los vacadores quieren volver”, tuiteó la legisladora Rocío Silva Santisteban cuando advirtió el audio de García en enero. Esta idea toma más fuerza en los últimos días.

Espinoza no presenta un pedido de censura aún. El viernes, dijo en Canal N que estaban evaluándolo. “Pero es a la Mesa en ejercicio”, agregó. Es decir, no se buscaría incluir a Sagasti.

Ejecutivo. Bermúdez pidió unión. Sagasti también en la mira. Foto: difusión

El despropósito de censurar a la Mesa, que incluye a Sagasti, no tendría tantos seguidores como hacerlo solo a Vásquez. Si se logra esto, asumiría Luis Roel la presidencia del Congreso, pero la única vicepresidenta que quedaría, Matilde Fernández, debe pedir licencia ya pronto porque es candidata en la plancha de Daniel Salaverry.

Otro espacio para el choque: los ministros

La semana pasada, la primera ministra, Violeta Bermúdez, y la titular de Salud, Pilar Mazzetti, se presentaron en el Congreso para explicar las controversias sobre la compra de vacunas. “Las invitamos, pero ya había voces de interpelación”, cuenta la legisladora Rocío Silva Santisteban.

Los voceros de UPP, José Vega; Acción Popular, Franco Salinas; y Podemos Perú, Aron Espinoza; piden la renuncia de Mazzetti, alegando que ya cumplió un ciclo.

El acciopopulista Ricardo Burga plantea que el titular del Interior, José Elice, dimita por la crisis agraria. “Si no, se pedirá que vaya al Congreso y se evaluará si va a haber interpelación”, ha dicho.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.