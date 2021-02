Hijo de Luis Nava podrá salir de Lima, dispuso Poder Judicial

El pasado 15 de enero, José Nava Mendiola (hijo de Luis Nava Guibert) solicitó mediante su defensa ante el juez Juan Sánchez Balbuena que se deje sin efecto el impedimento de salida por 36 meses dictados por el caso Línea 1 del Metro de Lima.

En reemplazo había solicitado la comparecencia simple. Es decir, que no tenga ninguna restricción para salir del Perú y tampoco pague USD100.000 que debe al Estado desde mayo de 2019. No obstante, cuatro días después, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria decidió rechazar su pedido.

De esta forma, el juez decidió, según pudo conocer La República, que José Nava Mendiola mantenga la obligación de no viajar fuera del Perú, no comunicarse con coinvestigados, testigos o peritos del caso que dirige el fiscal José Domingo Pérez así como el pago de USD100.000 de caución .

Resolución del juez Sánchez Balbuena.

Sobre este punto, Raúl Noblecilla Olaechea, defensor legal de Nava Mendiola, puntualizó para este diario que apelará la resolución en cuanto se termine la cuarentena por la segunda ola del COVID-19, pues continúa la suspensión de plazos procesales en el Poder Judicial.

Podrá salir de Lima

Por otra parte, el juez Sánchez Balbuena dispuso que se elimine la “obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, salvo autorización judicial previa”. Es decir, que podrá salir de Lima siempre y cuando lo requiera ante su despacho, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Este punto así como la decisión del juez para que Nava Mendiola no acuda a firmar mensualmente su control al Poder Judicial ni informar de otras actividades, fue consentida tanto por la defensa del investigado tanto como por el fiscal Domingo Pérez. Ambos estuvieron de acuerdo en que Nava Mendiola pueda salir de Lima.

Nava Mendiola habría recibido USD471.302 procedente de la “Caja 2″ de Odebrecht, según declaracones de exejecutivos brasileños de la empresa. Para la Fiscalía, el monto corresponde a “posibles actos de corrupción relacionados con proyectos de obras realizadas en el Perú -como lo fue la obra de la Línea 1 del Metro de Lima-”.

Habla la defensa

A raíz de una nueva investigación abierta por Domingo Pérez en 2020, se le impuso en los últimos días 8 meses de impedimento de salida del país a José Nava Mendiola y otros coimputados como su tío Carlos Nava Guibert y otros más, también por lavado de activos.

El caso está relacionado con la empresa Transportes Don Reyna y un supuesto enriquecimiento de los familiares de Luis Nava Guibert entre 2008 y 2014.

Raúl Noblecilla, defensa de José Nava Mendiola, añadió también para esta nota que replanteará su conducción con la Fiscalía: “Es algo que no se puede entender al menos para nuestra defensa, porque mientras que en el otro proceso (Metro de Lima) venimos participando para contribuir con la Fiscalia, esta ha tenido a bien rogar con nosotros para que José Nava pueda viajar al interior del país sin limitación, para que el pago de USD100.000 sea postergada. Esa misma Fiscalía hoy nos dice que Nava Mendiola no puede salir del país ni dejar Lima, que pague 50 mil soles. Tiene una actitud con la mano derecha y otra con la mano izquierda totalmente desproporcionada”.

“Por eso no se explica tanta irresponsabilidad de cuidado en este nuevo proceso”, indicó, por lo que “vamos a pasar a reflexionar la situación y el modo en cómo nos hemos venido comportando”.

Cabe resaltar que José Nava Mendiola, según acotó su abogado, fue incluido por el mismo José Domingo Pérez en el Programa de Protección de víctimas y testigos por las reiteradas amenazas recibidas en el caso Metro de Lima, “por eso no se explica tanta irresponsabilidad de cuidado en este nuevo proceso” .

Sobre el tema cabe indicar también que otro juez (Jorge Chávez Tamariz) llamó la atención a la Fiscalia por no sustentar bien el pedido de impedimento por el nuevo proceso destacando en su resolución que “resulta cuestionable que la fiscal ponente no haya alcanzado (...) la nómina de diligencias que debe actuarse durante esta etapa procesal en relación con los referidos procesados a quienes solicita se le restringa la libertad personal (...) pese a que la situación le fue consultado por el juzgador en audiencia, que no hace más que representar una negligencia que da lugar a poner en conocimiento del Fiscal provincial sobre esta situación”.

Luis Nava, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.