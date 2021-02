La delgada línea entre hacer periodismo y activismo

En el webinar que trató el tema ‘Periodismo vs. activismo’, organizado por el Consejo de la Prensa Peruana, la Unión Europea y La República, periodistas como Gonzalo Zegarra, Hugo Coya y Rosa María Palacios señalaron que son actividades que no se pueden realizar a la vez porque son contradictorias.

Gonzalo Zegarra precisó que cuando el periodismo se subyuga a un activismo traiciona su razón de ser, pierde de vista su propósito, que es básicamente informar y luego orientar.

Pero el activismo está presente hasta en los grandes medios respecto a la defensa de determinadas candidaturas políticas, por ejemplo.

Ante esta situación, Hugo Coya consideró que a la hora de informar esta debe estar ligada a la verdad y no se pueden acomodar los hechos a una posición política, religiosa o moral.

“Si yo estoy informando, debo decir los hechos tales y cuales; pero si me piden mi opinión, debo poner en claro que estoy dejando sentado mi posición como ser humano independientemente de que sea periodista o no. Los hechos son los hechos y mi opinión es mi opinión. Hay que separar eso claramente para que el público no se confunda”, explicó.

A su turno, Rosa María Palacios cuestionó que se quiera pasar como noticia lo que es publicidad, tal como ocurre con el activismo, cuya finalidad es persuadir.

“El fin del periodismo no es persuadir, sino informar con la verdad. Son dos fines distintos, nobles, por supuesto, pero la gestión de intereses no es periodismo”, sostuvo.

Neutralidad

Palacios también se refirió a la neutralidad y la imparcialidad en el trabajo periodístico.

Manifestó que la obligación de todo periodista es ser imparcial, sin embargo, no necesariamente eso implica ser neutral. Dijo que se tiene que respetar a las personas, pero no siempre a las ideas, que pueden ser malas y muy peligrosas para la sociedad.

“Una de las ideas que defendemos es la libertad de expresión, en eso somos activistas. Es un punto en el que no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales frente al delito, y en la información hay que decir de alguna manera que no son conductas deseables, porque el periodismo tiene que orientarse hacia el bien común”, estimó.

Libertad de expresión

Sobre la cancelación de la cuenta de Twitter de Trump, Hugo Coya dijo que era discutible porque niega la posibilidad de saber lo que piensa un sector. Pero ¿qué pasa si se trata de personas como Abimael Guzmán? “Yo creo que hay límites para la libertad de expresión en la medida que vaya en contra de derechos fundamentales que tenemos los seres humanos”, anotó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.