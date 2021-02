Francisco Sagasti autorizó compra de dos aviones Hércules a España, pero se necesitan más

Palacio de Gobierno consultó a la Fuerza Aérea si estaba en condiciones de recoger el lote de vacunas que ha adquirido a la República Popular China, y la respuesta fue positiva, con la precisión siguiente: con un avión Boeing 737-200, tomaría 5 días ida y vuelta; con un Hércules 100-20, 7 días; y con un Leonardo C27-J Spartan, 9 días. Por eso, el Ejecutivo resolvió contratar un vuelo particular con la compañía Air France KLM Martinair Cargo, de acuerdo con fuentes de La República en el Ministerio de Defensa (Mindef), la FAP y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por una parte, porque tenía apuro en el traslado de las vacunas y, por otro, porque las diferentes escalas que harían los vuelos de la FAP podían afectar la cadena de frío.

La emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus ha expuesto la importancia de contar con una flota de transporte aéreo moderno, algo que en las dos últimas décadas ha sido un proceso muy lento. De hecho, la FAP diseñó un programa de Recuperación de capacidad de movilidad aérea eficaz con aeronaves de mediano alcance y mediana capacidad de carga, estableciéndose la necesidad de comprar 12 aeronaves Leonardo C-27J Spartan. Sin embargo, en 2013 se adquirieron dos unidades por 121,9 millones de dólares y otro par en 2014 por 119,4 millones de dólares, mediante la modalidad de gobierno a gobierno. Sin duda, de haberse completado la flota de 12 Leonardo C-7J Spartan, la capacidad de respuesta sería muy diferente en la actualidad.

Precisamente, ayer viernes, el presidente Francisco Sagasti suscribió el Decreto Supremo 001-2001-DE que declara de interés nacional la compra al Ejército del Aire de España de 2 aeronaves de transporte multipropósito KC-130H Hércules por 35 millones de dólares, también mediante la fórmula de gobierno a gobierno.

En mayo de 2020, la FAP adquirió un Boeing 737-300 de segundo uso por 3,75 millones de dólares, que está pendiente de ser entregado.

Empero, la flota de transporte aéreo de Perú de hoy está lejos de lo que fue en los años 70, cuando se convirtió en una de las más modernas de la región, con Antonov, Hércules y Buffalo, que llegaron a operar juntos más de 20 unidades. En la segunda década del siglo XXI, la FAP no tiene disponibles aeronaves de transporte de largo alcance. Los DC-8 y el Boeing-707 fueron retirados del servicio hace más de 20 años. La ausencia de este tipo de aviones se hace notar en el estado de emergencia sanitario por el Covid-19. Perú requiere máquinas tipo Boeing 767 o similares, como las fuerzas aéreas de Brasil, Chile y Colombia, de acuerdo con las fuentes consultadas.

En los años 70, la FAP contaba con una de las flotas de transporte aéreo más importantes de la región, pero diferentes episodios nos ubicaban ahora en una posición relegada. En los años 90, el exmandatario Alberto Fujimori pretendió modernizar la flota, pero apeló a empresarios nacionales y extranjeros corruptos que vendieron aeronaves de segunda mano en pésimo estado de conservación y a precio sobrevalorado.

Hoy, la Aviación del Ejército, por ejemplo, requiere de atención inmediata.

Cuenta con 3 Antonov An-32B, comprados en 1994, esto es, hace más de 26 años. Uno solo está operativo: el 25 de febrero, uno cumple su tiempo calendario y deberá ser sometido a “overhaul”, y el otro también está a la espera de mantenimiento. El tercero sufrió un accidente el 21 de mayo del 2020.

“No hay una crisis de disponibilidad de aeronaves de transporte, porque la FAP cuenta con aviones de transporte con capacidad para hacer vuelos a China. Si bien los Hércules tienen autonomía de vuelo limitada y se requiere hacer varias paradas en el camino, lo cual también implica más tiempo, están en capacidad de hacerlo si es indispensable”, explicaron fuentes del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, añadieron que “el gobierno está ultimando gestiones para la adquisición de aeronaves multipropósito que nos permitirá incrementar nuestra capacidad operativa para responder al enorme desafío de la distribución de la vacuna”. Las compras se harán de Estado a Estado para reducir la posibilidad de actos de corrupción.

Tarda entrega de Antonov para la PNP

La Policía Nacional cuenta con tres aviones Antonov An-32B: uno está en “overhaul”, otro está inoperativo y el tercero fue declarado en disponibilidad, con la finalidad de adquirir uno nuevo. Hace más de año y cuatro meses que el Ministerio del Interior compró un Antonov 178, que se encuentra en proceso de fabricación.

Con el ingreso del gobierno de Francisco Sagasti, el ministro del Interior, José Elice, solicitó información sobre el estado del avión. Le informaron que la empresa no había presentado carta fianza, según el contrato. Y que si bien el Estado peruano no había adelantado dinero, llamaba la atención el retraso. Los problemas internos del gobierno de Ucrania -que incluye el cambio de las autoridades de la fábrica del avión- han influido en la demora. El gobierno no descarta la cancelación del contrato.

