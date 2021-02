Felícita Tocto: “Este lunes tendría ya que votarse el caso de Alarcón”

La congresista Felícita Tocto, a cargo del informe que propone denunciar al legislador Edgar Alarcón (UPP), por presunto enriquecimiento ilícito, consideró que este lunes tendría que debatirse y votarse el caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Descarta motivación política o ensañamiento.

¿Le sorprendió que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales levante la sesión cuando se esperaba votar el caso Alarcón por enriquecimiento ilícito?

Era probable que la suspendan porque nos habían convocado con antelación al pleno. Por mi parte, traté de avanzar en la exposición, sin embargo, las horas nos ganaron un poco.

¿Puede descartar que haya un ánimo de favorecer a Alarcón dilatando el caso?

Creo que dilatar es cuando se toma tiempo exagerado. Allí podría decirlo categóricamente. Nos citan para el lunes y a la primera hora se vería este caso .

Van 211 días que este caso está en el Congreso y el supuesto delito es del 2017. ¿No le parece un exceso tantos días?

He tomado el caso en noviembre del año pasado y mis plazos han sido transparentes y cumpliendo el reglamento del Congreso. Si la denuncia es anterior, es correcto lo que menciona. Sin embargo, puedo hablar respecto de mi trabajo, no cuestionar el trabajo de otros congresistas. En dos meses y medio saqué adelante el caso .

¿Es cierto que en la Subcomisión no hay casi congresistas dispuestos a tomar los casos de Alarcón, como usted sí lo hizo?

Eso es decisión de cada uno. Ya queda a conciencia de cada uno asumir o no su responsabilidad, que es asumir al menos un caso como delegado.

Ha trascendido que hay un temor a enfrentarse a Alarcón de ese modo, que habría llevado a cierta demora, y que usted no habría tenido ese temor.

Para asumir cada caso hay cierto temor. No es grato llevar una investigación de un colega. El temor va también por una cuestión mediática. Los casos emblemáticos, tanto de Alarcón como otro que se me ha delegado, de Chávarry, son muy mediáticos. Creo que el temor de los congresistas es la exposición mediática que se pueda tener. Pensarán, creo, que la presión mediática pueda inducir a algún resultado. Cuando uno actúa con objetividad, transparencia, esos temores no deben existir.

¿Descarta una presión mediática en este caso?

Sí. Nuestro informe es absolutamente transparente y didáctico.

Alarcón alega que los peritajes que sustentan este caso están manipulados porque no consideran el monto de sus ahorros antes de ser contralor. ¿Qué dice al respecto?

La Fiscalía le ha dicho que no puede considerar saldo inicial si no se acredita de dónde es el origen de esos depósitos. Se le ha pedido que acredite y hasta ahora no lo hace. En nuestro informe fue también observado, pero no ha absuelto.

No podemos recoger lo que no se ha sustentado. Incluso un informe de Fiscalía le absuelve su observación. Si no estaba de acuerdo, tenía que impugnarlo, pero no lo hizo, lo que significa que es cosa decidida. Tampoco podrían ser sus ahorros porque al inicio en su declaración jurada él declara ‘cero’.

Según Alarcón, es una venganza por el caso Chinchero y la fiscal de la Nación opera para Vizcarra. ¿Qué piensa?

La actuación de la Fiscalía no tengo por qué cuestionarla ni pronunciarme al respecto. Puedo pronunciarme por el informe que he elaborado con mi equipo. No tiene ningún sentido ni político. He hecho mi trabajo, y es imparcial y objetivo solo ciñéndome a las pruebas y documentos de cargo y descargo.

Si fuera un complot que tiene a Vizcarra detrás, usted tendría que ser vizcarrista...

Yo no soy vizcarrista. También voté por la vacancia y si lo tendría que volver a hacer, votaría de la misma forma.

¿Confía en que la Subcomisión apruebe el informe para que avance el caso en la Fiscalía o habrá más bloqueos?

El Congreso no impone penas privativas de libertad, solo damos luz verde para que se siga investigando el caso en sede fiscal. Los altos funcionarios tienen algunas prerrogativas. Siempre he dicho que la mejor inmunidad es el buen comportamiento.

Es necesario que esta investigación avance en la Fiscalía. Ya queda a conveniencia de cada uno. Tendría que votarse el lunes, no creo que exista mayor debate para un informe tan didáctico.

