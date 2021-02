Bermúdez sobre posible censura del Congreso: “No hay razón para hacerlo”

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció respecto a la posible censura o interpelación al gabinete ministerial por parte del Congreso de la República, luego de que varios parlamentarios amenazaron con tomar esta medida debido a la manera en cómo están manejando la pandemia por COVID-19.

Bermúdez consideró que, basándose en la labor que vienen realizando, no hay una razón para que, desde el Congreso, articulen dicha decisión.

“Yo respeto mucho las opiniones, salvo que haya ofensas y afortunadamente no he percibido ninguna ofensa contra ninguno de nosotros. Ellos (los congresistas) están en su rol, interpelar, censurar, es parte de los mecanismos que existen en el Parlamento, pero desde la labor que cumplimos en el Ejecutivo me parece que no hay una razón para hacerlo ”, señaló en diálogo con RPP.

Del mismo modo, expresó que desde el Congreso no pueden reclamarle al Ejecutivo por las deficiencias que existen en el sector Salud desde antes de la gestión del presidente Francisco Sagasti, ya que ellos recién han entrado en funciones.

“Hace casi dos meses, el 3 de diciembre, nos dieron el voto de confianza y no nos pueden reclamar por problemas estructurales en el sistema de salud. Hay que ser realistas”, añadió.

Bermúdez y Mazzetti acudieron al Congreso

El último jueves, la presidenta del Consejo de Ministros junto a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, acudieron a una sesión del Congreso con el propósito de informar acerca de las medidas que están tomando en medio de la lucha contra la pandemia.

Tras su discurso, el congresista Fernando Meléndez de Alianza Para el Progreso (APP), quien fue captado en una boda en Iquitos en aparente estado etílico y posteriormente denunciado a fines de noviembre por el ciudadano Nelson Patrick Antonio López Mesía por la presunta infracción del Código de Ética, amenazó con censurar al gabinete ministerial si la ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, continuaba en el cargo.

Por su parte, los legisladores Wilmer Bajonero de Acción Popular y José Vega de Unión por el Perú (UPP), enfatizaron en que la ministra Mazzetti debería renunciar a su cargo debido a la demora de la llegada de las vacunas a nuestro país.

