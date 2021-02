Daniel Salaverry: “La intención de voto no está en una encuesta”

El candidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, reveló que la intención de voto para las elecciones 2021 no se encuentra plasmada en una encuesta, ello tras ser ubicado en últimos lugares, según un último reporte del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“La intención de voto está en las calles, la intención de voto no está en una encuesta, en un papel frío. Basta con que ustedes vean cuando recorremos el Perú la reacción espontánea de las peruanas y peruanos”, dijo.

Además, manifestó que el gran porcentaje de ciudadanos aún no decide por quién depositará su confianza en las urnas del 11 de abril, ya que se encuentra preocupado por afrontar la pandemia.

“El gran porcentaje que aún ve con indiferencia el proceso electoral es porque está más preocupado de no contagiarse con la COVID-19, de llevar dinero a sus hogares y no saben qué hacer porque este gobierno no les da ninguna solución”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que la población ya conoce su trabajo, así como el de la agrupación política, por lo que enfatizó que los ciudadanos votarían por el partido.

“Cada vez que hemos ocupado cargos no hemos utilizado el poder como han hecho otro para beneficiar a algunas empresas privadas para fines económicos o para blindajes políticos o para los Cuellos Blancos”, sostuvo Salaverry.

Según muestra la última encuesta telefónica de ámbito nacional del (IEP), por medio de una investigación realizada para La República, el postulante a palacio de Somos Perú, Daniel Salaverry, cuenta con un 2,5%.