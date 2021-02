Subcomisión de Acusaciones posterga la votación de informe sobre Alarcón

Los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, a excepción de la congresista Felicita Tocto de Descentralización Democrática y Gino Costa del Partido Morado, decidieron postergar la votación del informe final sobre el congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, por la acusación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito cuando fue titular de la Contraloría.

Luego de que Tocto expuso sus alegatos del informe final, que había sido entregado previamente a los integrantes del mencionado grupo de trabajo parlamentario, el titular de la SAC mencionó que al haber sido convocado para la sesión del Pleno a las 9.00 a. m., no iba a haber tiempo de continuar con la sesión, por lo cual propuso suspenderla hasta el 8 de febrero.

El legislador Gino Costa solicitó la palabra para indicar que el asunto “ha sido debatido extensamente”, por lo cual sugirió que directamente se pase al voto.

“Hemos tenido detallado el informe y bien fundamentado de la congresista Tocto a la mano, ¿por qué no pasamos directamente al voto? tenemos quorum, si no hay objeciones podríamos pasar al voto ya , porque es algo pendiente que tiene con la carga de trabajo la Subcomisión, salvo que los colegas miembros de la comisión quieran entrar en un debate del informe”, sostuvo.

A su turno, la parlamentaria de Descentralización Democrática también pidió al presidente de la comisión que se vote el informe, pues consideraba que luego de lo expuesto, no se necesitaba “de mayor debate”

“Creo que someterlo a votación no nos va a llevar muchísimo tiempo ya que tenemos quorum, le rogaría que podamos someterlo a votación”, añadió Tocto.

Congresistas que estuvieron a favor de suspender la sesión para debatirla luego

Sin embargo, la congresista Martha Chávez (no agrupada) dijo que sí era necesario debatir el informe sobre la recomendación de denunciar al excontralor por enriquecimiento ilícito.

“Ese informe tiene 150 páginas y las he leído todas y muchas de ellas puede ser objeto de crítica y de debate, yo he planteado en la audiencia una serie de interrogantes, entonces yo sí creo y respaldo su propuesta para suspender esta sesión, porque no se puede alegremente en nombre de ninguna estrategia política manosear la vida de las personas, que se debata la sesión”, refirió.

Por su parte, el acciopopulista Otto Guibovich apoyó la propuesta del titular de la SAC y de la legisladora Chávez para posponer la sesión a fin de poder discutirla . Además, solicitó “prudencia” a los integrantes para que no digan que ese acto se trata de un blindaje a favor de Edgar Alarcón.

“Lo que yo pediría es prudencia a los miembros de la comisión, no vaya ser que alguien salga hoy por las redes a decir que estamos blindando, ya eso ha sucedido en varias oportunidades, hacen quedar mal al Congreso y a todos los integrantes de la Subcomisión”, manifestó.

El informe de Tocto Guerrero recomienda acusar a Edgar Alarcón Tejada, si se hubiera votado a favor este jueves 4 de febrero, pasaría a revisarse en la Comisión permanente y luego en el Pleno del Congreso.

Si se llegara a aprobar, la Fiscalía tendría luz verde para formalizar la investigación preparatoria contra el legislador de Unión por el Perú , que tiene varias denuncias en su contra.

