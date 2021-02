Vásquez sobre investigación de Ética a de Belaunde: “Me parece desproporcionado”

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y congresista del Frente Amplio, Mirtha Vásquez, manifestó que la investigación que se le ha iniciado al parlamentario del Partido Morado, Alberto de Belaunde es excesiva, dado que el congresista denunció hechos reales.

“ Me parece desproporcionado que se abra proceso a congresistas como Alberto de Belaunde que denunció desapariciones durante las protestas, que no es ningún hecho que se inventó , pero se ha abierto proceso”, expresó Vásquez en declaraciones a Latina.

Como se informó, la Comisión de Ética abrió una pesquisa de oficio al legislador morado por haber difundido una lista de personas presuntamente desaparecidas en las manifestaciones de noviembre 2020, cuando el congresista acciopopulista Manuel Merino de Lama asumió la presidencia.

Señaló además que respeta “la independencia de la comisión”, pero considera que deben tener “mucho cuidado” para tratar ciertos temas. Además, dijo esperar que la comisión no se haya politizado.

“ Estoy preocupada a raíz de las decisiones que se han tomado en la Comisión de Ética, porque por un lado se está cerrando la posibilidad de investigar algunos casos que sí me parecen que lindan con la ética . No puedo pronunciarme sobre casos específicos, pero creo que han merecido más evaluación algunos temas”, manifestó previamente.

Vásquez pide priorizar casos por conductas inadecuadas

En esa línea, Mirtha Vásquez invocó a dicho grupo de trabajo parlamentario a priorizar los casos que representen un incumplimiento a las buenas conductas y perjudiquen la imagen del Parlamento.

“Hay varios casos importantes, yo he pertenecido a la Comisión de Ética, incluso en algún momento la he dirigido, y hay varios casos que sí son fundamentales, que sí darían una señal de que queremos generar otro tipo de conductas o ponerle pare a conductas que no son correctas en el Congreso y esas se deberían priorizar”, refirió.

