Según las proyecciones para este 2021, más de medio millón de peruanos iban a fallecer por la COVID-19; no obstante, el doctor Antonio Quispe advirtió que las cifras podrían variar por la llegada de las variantes, que son 30% más letales y 70% más contagiosas.

El médico epidemiólogo explicó que la falta de medidas estrictas por parte del Gobierno y la tardía inmunización provocarán que el número de contagios y muertes por el coronavirus sea mayor para fin de año.

“La realidad es que estamos en camino a la peor crisis sanitaria de la historia y la peor fue la del año pasado. Le costó la vida a más de 100.000 peruanos. Este año vamos en camino a tener muchos más”, manifestó.

Desde su punto de vista, el Gobierno debió implementar más camas UCI y decretar una cuarentena estricta que permita aplanar la curva de contagio del coronavirus.

Por otro lado, aclaró que 1 de cada 20 personas necesita hospitalización y para cortar la cadena de transmisión se deben seguir las siguientes precauciones: cambiar la mascarilla de tela por un respirador y evitar espacios cerrados y concurridos.

“Por lo menos se necesitarían seis semanas para doblar la curva de casos COVID-19. La cuarentena que tenemos hoy es un saludo a la bandera, no sirve, no va a tener ningún impacto, le va a hacer cosquilla a la segunda ola (...) Ya no hay camas UCI, no nos juguemos la vida″, dijo.

Antonio Quispe también criticó que el Ejecutivo haya permitido viajes al interior del país antes de comenzar la cuarentena, ya que de esta manera el virus ha sido trasladado a otras regiones consideradas de riesgo moderado o alto.

“Es una improbabilidad de que esto se solucione en 15 días, no va a pasar. En tres o cuatro semanas vamos a observar un repunte de fallecidos. Si la cuarentena no es estricta, va a durar meses. El COVID ha venido para quedarse”, resaltó.

