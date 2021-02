Identifican a hombre que ofreció $ 5.000 a Gálvez para que no declare

Nuevas revelaciones del caso Bustíos comprometerían al candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien es procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Los audios y videos difundidos muestran la conversación que entablan dos hombres. Uno de ellos intenta torcer la conciencia de su interlocutor.

Se trata de Jorge Calvera Cáceres, quien fue subordinado de Daniel Urresti en la base militar de Castropampa, Ayacucho, en noviembre de 1988. A través de una llamada telefónica, el sujeto intenta persuadir a Jesús Gálvez con una serie de beneficios.

“Como te digo, 5.000 dólares, y si es de que te operan la vista, que te operen en Lima, que es mejor que acá en Ayacucho. Hay más garantía”, le ofrece Calvera al testigo clave de la Fiscalía en el proceso por el crimen del periodista Hugo Bustíos.

A finales del año pasado, Calvera se comunicó con Gálvez. Unos meses antes, el nuevo proceso en contra del general Urresti había comenzado.

En otra parte del audio que fue propalado por Amércia Noticas se evidencia el objetivo del otrora testigo de Urresti: convencer a Gálvez.

“Aquí es plata líquida, (…) tú me dices cuándo quieres y yo vengo, te recojo, te operas. Como te digo, piénsalo bien, si quieres mañana, porque yo estoy en Lima, vengo y conversamos, sino después, cuando tú decidas (…) te puedo dar algo. Pero ya tienes plata para vivir, porque esto es inversión”, manifestó.

Cuarto Poder también difundió unos audios cuyo contenido es congruente a los mensajes del exsoldado. En la comunicación telefónica se escucha la voz de Gálvez y Serapio Cárdenas. Este último es testigo, pero del lado de quienes declaran a favor de Urresti.

“Mi idea es que si se trata de sacar un billete, sácalo, pues. Hasta para ese silencio tú tienes que poner tu precio”, asevera Cárdenas.

Cabe mencionar que Jesús Gálvez declaró que fue torturado por Daniel Urresti, o ‘capitán Arturo’. Él dio su testimonio en el 2018 en el juicio que dejó a Urresti absuelto.

Tras la difusión del reportaje en el que se denuncia el intento de compra de testigos en nombre del candidato presidencial de Podemos Perú, el testigo clave fue hostigado en su chacra en Huanta. Así lo dio a conocer la ONG Comisedh, defensa legal de la familia Bustíos.

“La cercanía de Calvera con el acusado demostraría que este se encuentra detrás de la red delictiva de intimidación, silenciamiento, distorsión de testimonios y compra de testigos que lo favorezcan”, señaló Dania Coz, abogada de Comisedh. También indicó que el propósito del sujeto “es conseguir la impunidad en el caso del asesinato del periodista Bustíos”.

Ante este panorama, Urresti no ha declarado a la prensa; sin embargo, utilizó su cuenta de Twitter para dar su descargo. “Las mentiras contra Urresti sobre el caso Bustíos son un chicle que ya no pueden estirar más. Ahora dicen que habría un testigo, que habría dicho, que habría un emisario, que habría ido en nombre de Urresti y que le habrían ofrecido plata, para que no hable sobre un muro. Humo puro”, reza la publicación del pasado domingo 31 de enero.

