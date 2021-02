Luis Ayquipa Zela, postulante al Congreso por Democracia Directa en Cusco, presentó dos pedidos de exclusión contra los candidatos presidenciales George Forsyth y Keiko Fujimori. En su escrito refiere que ambos habrían obviado de consignar información valiosa en sus hojas de vida.

En el documento refiere que el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, mintió en su declaración. “No consignó en su hoja de vida ser accionista de cuatro empresas de donde obtendría utilidades, además que sus ingresos no concuerdan con lo declarado cuando era alcalde de La Victoria” explicó el denunciante.

La solicitud de exclusión la presentó ante el Jurado Electoral de Lima Centro 1, que ya dispuso que se emita un informe sobre la presunta incorporación de información falsa y omisión en la declaración de hoja de vida del candidato.

Presidenta de partido

Respecto a Keiko Fujimori, refiere que la lideresa de Fuerza Popular en su declaración jurada dice tener un ingreso de 18 mil 543 soles mensuales. Estos ingresos los recibe como presidenta del partido fujimorista y de actividades dependientes de quinta categoría. No obstante, en una de sus audiencias en el proceso que se le sigue por lavado de activos, declaró tener un ingreso de S/ 16 500. “De dónde viene el dinero, no será del monto que se destina a los partidos políticos, ella (Fujimori) dice que es el diezmo de su congresistas, pero igual es dinero del Estado” cuestionó.

La solicitud contra Fujimori la presentó la mañana de ayer también en el JEE de Lima Centro 1.

Argumentos

Ayquipa Zela, afirmó que no busca un rédito político con sus demandas, al considerar que es un candidato de un partido pequeño como Democracia Directa que ni aparece en las encuestas. “A mí se me trató que excluir por haber consignado un auto como bien común con mi esposa, tuve que demostrar mi partida de matrimonio para seguir en carrera. A otro colega lo sacaron por no considerar una motocicleta que no valía ni 100 soles, la verdad no se nos mide con la misma vara”.

Finalmente indico que otro de sus objetivos es que la población vea el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “A los candidatos pequeños nos observan el mínimo detalle, pero casos como señor César Acuña que luego de demostrarse que no declaró un bien que vale más de 5 millones de soles, finalmente fue habilitado... Vamos a ver cómo resolverán los casos que denuncio” dijo Ayquipa. ❖