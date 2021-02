Comisión Permanente verá este viernes acusación contra exmiembros del CNM

El Congreso de la República citó a la Comisión Permanente para una nueva sesión este viernes 5 de febrero a las 9:00 a. m. con el fin de ver los casos pendientes de los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites.

En efecto, a través de un comunicado de la Oficialía Mayor, el Parlamento presidido por Mirtha Vásquez, acordó que para este viernes los miembros de la Comisión Permanente se reúnan luego de aprobar las acusaciones contra los otros miembros Iván Noguera y Guido Águila.

Ahora deberán votar el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar a Gutiérrez y Velásquez por el presunto delito de organización criminal referente al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Comisión Permanente se reunirá este viernes 5 de febrero para ver los casos pendientes de exconsejeros del CNM. Foto: documento / Congreso

El pasado 22 de enero, la Comisión Permanente decidió acusar al ex juez supremo César Hinostroza por organización criminal, ilícito que no fue incluido anteriormente en la aprobación de su extradición desde España al Perú.

Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores decidieron permitir esta imputación en contra del considerado cabecilla de Los Cuellos Blancos, además de los supuestos delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias.

Dicha medida alcanzó también a Iván Noguera Ramos y Guido Aguila Grados, exmiembros del desactivado CNM, con 27 votos a favor y sin posiciones contrarias o de abstención.

En estas acusaciones también se encontraban los exconsejeros Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez; no obstante, Mirtha Vásquez, informó que no se les notificó por no haberlos podido encontrar en sus domicilios y que serían citados al Parlamento en una próxima fecha.

Tanto Julio Gutiérrez Pebe como Iván Noguera, Guido Aguila y Orlando Velásquez fueron acusados en el Pleno por otros delitos, menos por organización criminal. Esta era una estrategia de blindaje que luego le sirvió a Hinostroza para evitar que avance su extradición en España.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.