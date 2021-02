Bermúdez: Esperamos vacunar entre 10 y 15 millones hacia el final del Gobierno

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció respecto a la expectativa que manejan desde el Gobierno respecto a la vacunación a la ciudadanía contra la COVID-19. Manifestó que esperan aplicar la vacuna a 15 millones de peruanos hasta que finalice su gestión.

“Una aspiración realista sería, por lo menos, esperamos hacia finales del Gobierno de Transición y de Emergencia poder vacunar a entre 10 y 15 millones de personas ”, expresó en diálogo con Latina.

Pese a ello, Bermúdez señaló que al no tener los contratos con los laboratorios culminados, no considera que debe dar una cifra mayor. “Nosotros quisiéramos que fueran más, pero no me aventuraría a dar una cifra”, señaló.

En la misma conversación, la primera ministra aclaró que no puede asegurar que los miembros de mesa de las próxima elecciones del 11 de abril vayan a ser vacunados, pues aseguró que depende de la fecha en la que las vacunas arribarían a nuestro país.

“Dentro del plan nacional de vacunación hay tres fases, en el grupo de la primera fase, el último subgrupo son los miembros de mesa. Entonces, si tenemos las vacunas oportunamente, ellos tendrían que ser vacunados. Todo va a depender de la confirmación de las fechas en las que nos llegarían estas vacunas ”

Bermúdez sobre Covax Facility

El último 31 de enero, Violeta Bermúdez explicó que pese a que esté confirmada la llegada de las vacunas por parte de Covax Facility, aún no se ha definido el lote ni la fecha.

Bermúdez señaló, además, que la única información al respecto que le han brindado al Gobierno es que el primer lote llegará en el primer trimestre de este año.

“No tenemos ni el lote ni la fecha probable. Nos han dicho que nos van a adelantar una parte del lote que hemos pedido para el primer trimestre. Tan pronto tengamos esta información, la compartiremos con toda la ciudadanía”, indicó durante una conferencia luego de entregar alimentos para comedores populares y ollas comunes en Carabayllo.

