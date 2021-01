Mendoza: “El bono debió ir primero, incluso antes de la cuarentena”

En el primer día de la cuarentena estricta en 10 regiones del Perú, Verónika Mendoza cuestionó que el Gobierno no haya otorgado subsidio económico a las familias vulnerables antes de que decrete dicha medida.

“Aquí en el Paraíso, Villa María del Triunfo, no llegaron los bonos ni los víveres, nada. Pero las mujeres se organizaron y sostuvieron ollas comunes que han garantizado la alimentación de miles de familias. ¿Cómo hacer cuarentena si no tenemos qué comer? , nos dicen”, escribió en Twitter la candidata a la presidencia tras su visita a esta zona de Lima.

En esa línea, pidió a la gestión de Francisco Sagasti que intensifique el apoyo a las ollas comunes y comedores populares.

“Por eso, el bono debió ir primero, incluso antes de la cuarentena . Urge que se entregue ya (...) Mientras tanto, ellas (personas en pobreza y extrema pobreza) necesitan nuestra solidaridad”, señaló Mendoza Frisch.

Mendoza ocupa segundo lugar en intención de voto, según encuesta IEP

El último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ubica a la política peruana en el segundo lugar de las preferencias electorales, a tres meses de los comicios generales.

Con 8,2%, la lideresa del movimiento Nuevo Perú tiene mayor preferencia en las zonas rurales del país, indica la encuesta. En el primer puesto figura George Forsyth, de Victoria Nacional, con 13,3%.

Por otra parte, cerca de un tercio de la población no tiene candidato (33%). En este grupo están los que no sufragarían por ninguno de los postulantes (un 22,6%), aquellos que no saben qué voto dar (un 7,5%), los ciudadanos que votarían en blanco o viciado (un 2,5%) y quienes no asistirían (un 0,1%).

