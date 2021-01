Esparch: Más de 55.000 miembros de las Fuerzas Armadas apoyarán a la PNP

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, anunció a través de sus redes sociales que, a partir de este domingo 31 de enero, los miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cumplir con la nueva cuarentena focalizada que tiene lugar en 10 regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana.

“Desde hoy más de 55 mil miembros de nuestras Fuerzas Armadas apoyarán las labores de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional” , señala en la publicación.

Además, la ministra de Defensa remarcó el compromiso de este órgano de ejecución para enfrentar a la COVID-19.

“El compromiso de nuestras Fuerzas Armadas permanece inalterable frente a un enemigo común al que venceremos con disciplina y decisión”.

Por último, Nuria Esparch reconoció la difícil situación por la que atraviesa el país. Sin embargo, exhortó a la población a cumplir con su responsabilidad.

“En el Gobierno sabemos que es una situación difícil, pero quiero apelar, una vez más, al compromiso, solidaridad y responsabilidad de todos los peruanos. ¡Demostremos que hemos aprendido!”, sentenció.

Nuria Esparch: “Hagamos el esfuerzo de 15 días”

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, reconoció la difícil situación que viene atravesando el país a raíz de la pandemia de COVID-19. No obstante, pidió a la población hacer un esfuerzo.

“Este es un momento difícil, por eso es tan importante que hagamos el esfuerzo de 15 días”, manifestó el pasado viernes durante una entrevista en RPP.

En esa misma línea, aseguró que aquellos que no cumplan con las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, serán intervenidos y llevados a centros de retención temporal. Además, precisó que recibirán una multa y, en caso no la paguen, no se les dará ningún bono por parte del Estado.

Sagasti: Mensaje a la nación

El presidente de la República, Francisco Sagasti, ratificó lo mencionado el pasado sábado 29 por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y aseguró que el primer lote de vacunas arribará a nuestro país el 9 de febrero.

“Hemos hecho gestiones para que la Covax Facility, el acuerdo internacional que distribuye diferentes tipos de vacuna a los países en desarrollo, nos adelante una entrega de vacunas, muy probablemente de Pfizer y de AstraZeneca, durante el primer trimestre de este año”, subrayó.

“Trabajemos juntos para superar la mayor crisis de salud y económica en más de un siglo”, concluyó el presidente.

