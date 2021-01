¿Qué hacer para contener la pandemia?

“La pandemia no es más que nosotros”

George Forsyth, Victoria Nacional

Consideramos dos escenarios: contención, identificando y aislando a los infectados; y mitigación, con el distanciamiento.

La atención primaria debe ser la principal arma y una estrategia intersectorial . Requiere mayor articulación de gobiernos regionales y locales y comprometer a municipios, Iglesia, representantes de la sociedad civil en la prevención. Médicos, enfermeras y técnicos de postas o centros de salud deben estar bien equipados para protegerse y atender con seguridad. También hay que fortalecer la telemedicina para el seguimiento de casos.

Debemos incidir en la detección oportuna de casos, con pruebas de antígeno, tratamiento temprano vía telefónica y traslado oportuno a establecimientos de salud.

Es necesario fortalecer el nivel de hospitalización con camas UCI y ventiladores mecánicos para los pacientes graves.

Asimismo, se debe garantizar la provisión de la vacuna. Para eso, tenemos que fortalecer la cadena de frío, que permita una vacunación segura.

Es importante reforzar la participación de las Fuerzas Armadas: tienen capacidad operativa, apoyo logístico de primer nivel, y experiencia en procesos organizativos.

“Contener el avance de la COVID-19 en el Perú”

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Proponemos reducir los casos nuevos a un nivel mínimo, que permita el funcionamiento de la economía sin afectar el sistema de salud. Para ello se necesita hacer pruebas moleculares masivas, identificando infectados y a sus contactos, y así reducir la transmisión.

Se debe priorizar la atención primaria de la salud. Ello descongestionará hospitales, los que hay que equipar con camas hospitalarias, UCI y dotarlos de plantas de oxígeno. Es fundamental armar un programa de vigilancia genómica para detectar la aparición y movimiento de variantes del virus.

Los confinamientos deben ser focalizados en pequeñas zonas y limitados en el tiempo y la geografía . Los profesionales de la salud deben ser remunerados con dignidad. Desarrollaremos una campaña de vacunación universal.

La gestión de la pandemia en el Perú ha sido una de las peores en el mundo por errores ya conocidos (pruebas rápidas en vez de moleculares, falta de oxígeno medicinal, carencia de camas UCI, etc.); por la mala gestión, muchos miles de peruanos no tuvieron que morir. No podemos retroceder el tiempo, pero sí recuperar la capacidad de gestión y liderazgo.

“Vacunación, prevención y sistema integrado”

Julio Guzmán, Partido Morado

Ante la peor crisis, el mejor equipo. Vivimos el escenario más complicado de nuestra vida republicana. Les cuento las principales propuestas del Partido Morado para enfrentar la pandemia.

Primero: nos enfocaremos en distribuir las vacunas, de forma rápida, segura y gratuita, comenzando por la población más vulnerable al virus.

Segundo: fortaleceremos las postas médicas a nivel nacional; convertiremos el sistema de salud de un enfoque reactivo (curación, uso de hospitales) a un enfoque preventivo (prevenir la enfermedad, uso de 1.600 postas médicas en el país). Las postas recibirán personal, equipos y medicinas, y se priorizarán las postas médicas en las provincias/distritos donde haya mayor incidencia del virus.

Tercero: integraremos el sistema de salud. Vamos a integrar EsSalud con los servicios adscritos al Minsa y el SIS, para que los peruanos reciban el mismo servicio, sin distinción, pero pagando de acuerdo con sus ingresos. Eso es una cancha plana para todas y todos. Además, crearemos una comisión de científicos para asesorar permanentemente al presidente y sus ministros sobre las decisiones a tomar.

“Trato digno, vacunación, apoyo a los vulnerables”

Verónika Mendoza, Juntos por el Perú

Necesitamos sumar fuerzas desde los diversos sectores para superar esta prueba juntos.

Antes que nada, requerimos vacunarnos contra la desinformación. Es necesario desplegar una campaña de sensibilización más amplia, involucrando a medios de comunicación y gobiernos locales, para explicar cómo protegerse en las diversas circunstancias cotidianas y explicar la importancia de la vacunación y sus efectos.

Hay que asegurar un trato digno al personal de salud. Es necesario establecer un espacio de diálogo permanente.

Es fundamental restablecer y fortalecer el primer nivel de atención, incluyendo los centros de oxigenación temporal. Para ello es medular la articulación con los gobiernos locales y las organizaciones de base.

Se debe planificar la vacunación asegurando que la vacuna sea distribuida de manera gratuita y universal, con criterios epidemiológicos y humanitarios claramente trazados desde el Estado. No permitamos que la vacuna se convierta en un negocio más.

Finalmente, es necesario dar un apoyo decidido a las ollas comunes y otorgar bonos a las familias más vulnerables.

“Podemos vencer la pandemia de este virus de este virus”

Daniel Urresti, Podemos Perú

Un gobierno de Podemos Perú declarará al sector salud como absolutamente prioritario y pondrá desde el primer día todos los recursos del Estado para adquirir las vacunas y distribuirlas —con participación del sector privado— de la manera más expeditiva posible.

No dudaremos en invertir todo lo necesario para convertir al actual sistema de salud pública en la primera línea de defensa contra el Covid-19 y futuras pandemias.

Pondremos énfasis en la atención primaria de salud, creando redes integradas e implementando el Registro Nacional de Historia Clínicas Electrónicas. Transferiremos los 14 hospitales regionales actualmente paralizados por temas legales al ámbito nacional. Crearemos un hospital digital con todas las especialidades y todos los turnos, y unidades de telemedicina en 1.000 establecimientos de salud a nivel nacional.

Lanzaremos un fondo de capital humano de salud, para financiar 2 mil becas de estudios de pregrado en las carreras de ciencias de la salud. Además, transformaremos al Ministerio de Salud, de un ministerio de la enfermedad, en un ministerio de la salud preventiva. Estamos seguros de que lo lograremos.

“Fortalecer el sistema, vacunar, dialogar”

Yonhy Lescano, Acción Popular

Como cualquier pandemia, se controla fortaleciendo todo el sistema de salud. Tienes que invertir más en equipar los hospitales, centros médicos, postas, apoyar al personal médico, oxígeno, camas UCI. Eso es indispensable. Sin eso no puedes controlar nada. Hay que invertir en el sistema.

Segundo: la vacuna. Tratar de vacunar lo más antes posible a todos con una vacuna segura, que esté bien formulada, que garantice que va a servir.

Tercero: apoyar que haya otros procedimientos de salud alternativos. Para eso, el Estado debe convocar el diálogo. No se puede cerrar la puerta a conocimientos alternativos. Hay que tratar de darles la libertad a los profesionales, obviamente con la información técnica correspondiente para ver otras medidas alternativas que pudieran contrarrestar la pandemia.

Y habría que buscar protocolos. El confinamiento no ha demostrado que controla la enfermedad, porque se cumple y temporalmente se aplana la enfermedad, luego se sale y vuelven los contagios. Habría que buscar otros protocolos. Por ejemplo, que no se haga colas, que haya más personal en los bancos, en las entidades, para evitar esas aglomeraciones.

