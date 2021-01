Estremadoyro: “La Fiscalía no tiene ninguna versión del señor Castillo”

El exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Estremadoyro fue citado por la Fiscalía en calidad de testigo para que dé su versión por el caso Club de la Construcción. Como parte de una colaboración eficaz, Fernando Castillo, dueño de la constructora ICCGSA, indicó que había entregado una coima de S/ 5 millones al expresidente Martín Vizcarra -cuando era gobernador de Moquegua- a través de Estremadoyro para concesión de una obra.

Pero según el extitular del Ministerio de Transportes, la Fiscalía no contaría con el registro de ese testimonio.

“Esa supuesta versión del señor Castillo no existe, yo he ido ya a la Fiscalía y me han preguntado qué opino de la versión periodística, y yo digo, si es que hay algo del señor Castillo o cualquier colaborador que ha venido, la Fiscalía tiene que saber. ¿Cómo me va a preguntar por una versión periodística? O sea, quiere decir que la Fiscalía no tiene ninguna versión del señor Castillo, eso es falso, ni siquiera la Fiscalía lo tiene ”, dijo en declaraciones a La República.

Carlos Estremadoyro estuvo a cargo del proyecto de la carretera Moquegua-Omate, del Hospital de Moquegua y de la obra de irrigación Pasto Grande en el año 2012 y 2013. Al respecto, él detalla que solo fue convocado para la etapa de viabilidad de los proyectos, pero en la fase de inversión y ejecución ya no estuvo.

“Estábamos viendo la viabilidad del proyecto porque en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) pedían una serie de requisitos que no lograban armar bien, entonces ahí me llaman para que los ayude a estructurar los cuadros que tenía que presentar, y estando en ese encargo octubre-noviembre 2012, también estaba tratando de ver la viabilidad del hospital”, sostuvo.

En tanto, aseguró conocer a la constructora ICCSA, debido a que tiene varios contratos con el Estado, pero que no ha tratado personalmente con Fernando Castillo.

“No hay forma porque yo no lo conozco al señor Castillo, o sea a su empresa la he conocido cuando estuve en el Ministerio de Transportes , he sabido de esa empresa porque tiene varios contratos (...) Nunca entendí esa vinculación; sin embargo, me parece que ahí hay una confusión porque habría un rumor respecto a la participación de algún ingeniero”.

Fiscal Germán Juárez Atoche asegura que Castillo ha declarado

La República se intentó comunicar con el miembro del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, para conocer si en efecto, el testimonio del investigado dueño de la empresa ICCGSA, Fernando Castillo, no existía.

“Castillo es colaborador y como tal ha declarado”, respondió escuetamente el fiscal , y señaló que la información brindada por Estremadoyro a este medio “está equivocada”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional