Hildebrandt: “¿Qué hicimos entre marzo del 2020 y enero del 2021? Mentirnos”

En su reciente columna de opinión, César Hildebrandt se pronunció sobre el regreso a la cuarentena estricta en 10 regiones del Perú debido a la segunda ola de COVID-19 en el país.

El periodista peruano criticó que casi un año después que se conociera el primer caso de la enfermedad en el Perú, el Gobierno haya avanzado casi nada en sus políticas de salud.

“Todo tiene entre nosotros el aire de un mal sueño. No pudimos comprar a tiempo las vacunas, no hicimos nada con la atención primaria , no enfrentamos como debíamos el problema del oxígeno, no mejoramos significativamente la capacidad hospitalaria, no aumentamos el número de camas UCI, no compramos suficientes pruebas moleculares (…)”, señaló.

Hildebrandt también se refirió a las gestiones de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. “Pasamos de un mentiroso crónico (Vizcarra) a un comunicador que, por lo general, nada tiene que decirnos y también está dispuesto a prometer en vano y falsificar la realidad. Pasamos de Mazzetti a Mazzetti. Por eso el lobo nos muerde los talones. ¿Qué hicimos entre marzo del 2020 y enero del 2021? Lo que más nos gusta hacer: mentirnos ”, escribió.

“No es la plaga la que nos ha puesto contra la pared, es la historia”

Por otra parte, el periodista comentó que la situación que actualmente atraviesa el país se debe a que “no se hizo nada”.

“Eso es lo que no le decimos a la gente. En el Perú, compatriotas, mentir es un placer venéreo. Somos insaciables cuando de mentir se trata”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que en realidad, no solo la pandemia nos ha llevado a esta crisis, sino el arrastre de nuestro pasado.

“Llego a la sencilla conclusión de que no es la plaga la que nos ha puesto contra la pared. Es la historia. Es el pasado de nuestra república abortiva el que se ha hecho presente. Es la vejez de nuestras taras la que nos ha vuelto a pasar la factura que nunca cancelamos. Todos los fantasmas han vuelto: el de la incapacidad, el de la corrupción, el de la improvisación, el de la farsa organizada. ¡Somos el Haití de Sudamérica!”, señaló Hildebrandt.

