El congresista del Frente Amplio Enrique Fernández Chacón cuestionó que Keiko Fujimori, lideresa y candidata de Fuerza Popular, no llamara “dictadura” al régimen de su padre cuando fue presidente del Perú entre 1990 y 2000.

En conversación con La República, el parlamentario dijo que el Gobierno de Alberto Fujimori “asumió todos los poderes del Estado más allá del mandato constitucional”, por lo que aseguró que sí fue una dictadura y no “por momentos, un Gobierno autoritario”, como lo afirmó la aspirante a la presidencia.

“Su Gobierno fue una dictadura. No me quiero imaginar qué idea puede tener ella (Keiko Fujimori) de qué cosa es una dictadura . Si no fue una dictadura, entonces qué sería para ella. Está en otra dimensión o en cuál estaría para no considerar que el Gobierno de su papá fue una dictadura. Ahora ella es su defensora”, manifestó.

Asimismo, Fernández Chacón recordó que Fujimori no solo cerró el Congreso al promover un autogolpe el 5 de abril, sino que también se apoderó del Poder Judicial con la intervención de su exasesor Vladimiro Montesinos, quien se encargaría “de ver quién era y quién no era los jueces que entraban y salían”.

Seguidamente, el legislador sostuvo que el cambio de decisión de Keiko Fujimori por indultar a su padre de llegar a la presidencia el próximo 28 de julio “estaba más cantado que el himno nacional”.

“ Yo no le daría el indulto . Le daría lo mismo que le dieron a Jorge Videla en Argentina, a quien nunca lo dejaron salir. Murió adentro (en la cárcel) como se merece alguien que ha hecho tanto daño al Perú”, exclamó.

Más temprano, en una entrevista a RPP, la lideresa del fujimorismo respondió que no considera como una dictadura el Gobierno de su padre y que la postura de su partido ante el autogolpe de 1992 es que “no puede volver a ocurrir”.

“Lo que siento es que se ha perdido el principio de autoridad y a eso me refiero: la democracia tiene que volver a ser fuerte. Al Gobierno de mi padre, dictadura no fue, pero creo que, por momentos, sí fue un Gobierno autoritario. Eso sí lo reconozco”, declaró la candidata.

