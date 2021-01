Congresista de Frepap sobre gresca en hospital de Ate: “Hubo un malentendido”

El legislador del Frepap Wilmer Cayllahua se vio involucrado en una disputa dentro del hospital de Emergencia Ate Vitarte. Según manifestó el parlamentario, un grupo de ciudadanos le advirtió que estaban “desalojando a los pacientes”.

En el video grabado por uno de los testigos, se observa a varias personas entrando de forma violenta al centro de salud para agredir al personal de seguridad y tratar de impedir la instalación de camas UCI, mientras el congresista aparece en medio de la gresca.

Cayllahua manifestó a La República que se acercó al centro médico porque fue alertado que varios pacientes estaban siendo desalojados; sin embargo comprobó que dicha alerta no era cierta y trató de serenar a los presentes que generaron una gran aglomeración.

“La población me ha llamado y el Frente Social de Defensa de Ate diciéndome que los están sacando (a los pacientes). Como estaba cerca fui, el conflicto estaba armándose en la puerta y traté de calmar al personal y en ese momento pido una reunión con los doctores y me explicaron que los inconvenientes no eran ciertos. No lo estaban desalojando, sino que hubo un malentendido”, manifestó.

“Encontré al personal del sector salud aglomerado en la puerta inclusive tuvieron roces físicos, traté de calmarlos. Los que han estado creando problemas ha sido el personal de seguridad, yo no tengo nada que ver con las personas de los disturbios yo he ido solo y me retiro solo del hospital”, agregó.

Por otro lado, los médicos y miembros prensa del hospital, aseguraron que el congresista entró con una actitud prepotente y afirmaron que el personal de seguridad fue agredido.

Asimismo, el Ministerio de Salud se pronunció sobre el hecho y anunció que se iniciarán investigaciones para sancionar legalmente a los responsables de los actos de violencia producidos.

Congresista de Frepap incumple normas sanitarias

Cabe destacar que el pasado 24 de enero, el parlamentario Isaías Pineda Santos de la misma bancada, incumplió los protocolos de bioseguridad y saludó con un apretón de manos a sus simpatizantes de la provincia de Canas en Cusco. El video fue compartido por el mismo Pineda y su agrupación política en las redes sociales.

En otro clip se lo ve al congresista a una corta distancia hablando con un representante de una asociación de crianza de cuyes, sin que este usara una mascarilla que cubriese su boca y nariz.

Congresista de Frepap es grabado dando la mano a ciudadanos de Cusco. Foto: FrepapBancada/Twitter

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.