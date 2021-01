Ollanta Humala sobre cuarentena: “Era lo único que le quedaba al Gobierno”

El candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala, se pronunció sobre las nuevas medidas ordenadas por el presidente Francisco Sagasti para luchar contra la segunda ola de contagios por COVID-19.

Al ser consultado si está a favor de la cuarentena instaurada por el Poder Ejecutivo, el exmandatario sostuvo que era lo único que le quedaba por hacer al Gobierno.

“Es que no tiene otra salida el Gobierno. Cuando encuentra usted que colapsan las camas UCI, ya no hay camas, y colapsa el recurso humano, ya no hay médicos, entonces, estamos hablando de un colapso del sistema de salud... Era lo único que le quedaba al Gobierno ”, manifestó durante una entrevista con Canal N.

Asimismo, cree que el confinamiento se prolongará por más de 14 días y consideró que la idea del Gobierno es acabar con los altos índices de contagios.

“ Nadie cree que la cuarentena será de 14 días. Mi percepción es que lo más probable es que se extienda . La idea de esta medida corta es meterle un martillazo a la curva de contagios, pero esto ya no es una curva. Sino se logra meter ese martillazo, evidentemente no le quedará otra opción que mantener la cuarentena”, agregó.

Humala Tasso recomendó que el Ejecutivo realice gestos para levantar la moral y confianza de las personas en el marco de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

“Ningún funcionario puede ganar más plata que el presidente de la República. Hoy en la función pública encuentras a gente que gana más de S/ 40.000 y no tendría razones porque en cuarentena todo se va a paralizar. Eso sería un gesto del Estado”, indicó.

Humala responde a Vizcarra

Por otro lado, el ex jefe de Estado se refirió a las declaraciones del candidato al Congreso por Somos Perú Martín Vizcarra, quien apuntó que la segunda ola fue generada por su vacancia presidencial.

“Esa es una mañosería. ¿Qué tiene que ver su vacancia con la segunda ola? El problema es que él llevó a la cuarentena y nadie lo vacó en ese momento”, finalizó Humala.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.