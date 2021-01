Muñoz a Vizcarra: No hay coherencia en su discurso

El burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que el expresidente y candidato al congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, tendría un mensaje contradictorio al solicitar el aplazo de las Elecciones Generales 2021, luego de que el exjefe de Estado afirmara durante su gobierno que los comicios se realizarían de todas maneras el 11 de abril.

“Es incoherente esto de parte del expresidente porque él dijo claramente en el mes de octubre del año pasado que las elecciones no se debían aplazar. Me da la impresión de que por lo menos no hay una coherencia en el discurso ”, precisó a Canal N.

En otro momento indicó que las elecciones se tienen que llevar a cabo teniendo en cuenta los protocolos sanitarios a fin de no propiciar el contagio de la COVID-19.

“Ahí lo que hay que hacer es garantizar las elecciones, pero también las medidas de bioseguridad para todos los ciudadanos ”, añadió el alcalde Muñoz.

A esto, reafirmó que no se puede modificar la fecha de los comicios, ”salvo que la evidencia nos lleve a darnos cuenta que hay un riesgo muy grande y ahí sí hay que pensar en esa circunstancia, si es una evidencia clara, en una postergación”.

Martín Vizcarra solicitó retrasar al elecciones al 23 de mayo

El expresidente y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra Cornejo, invocó a las autoridades a cambiar la fecha de las Elecciones Generales 2021 que estaban programadas para el 11 de abril y pasarlas al 23 de mayo del 2021, debido al incremento de casos de coronavirus en el Perú.

“Si en abril todavía vamos a tener un alto nivel de contagios y la disminución en tendencia decreciente, no podemos tener elecciones, somos claros, no puede haber elecciones en abril ”, dijo durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

