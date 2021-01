Mendoza sobre Alberto Fujimori: “No se puede indultar a un violador de DD. HH”

En su reciente entrevista con La República, Verónika Mendoza se refirió a las últimas declaraciones de Keiko Fujimori, quien señaló que en un eventual gobierno suyo, indultaría a su padre Alberto Fujimori.

La candidata a la presidencia de Juntos por el Perú no solo se mostró en contra de dicha propuesta, sino que calificó como indignante y vergonzoso que en plena pandemia ciertas personas busquen poner al indulto en el centro del debate electoral.

“Siempre hemos rechazado el indulto, en el Parlamento y en las calles. No se puede indultar a un asesino, ladrón, a un violador de derechos humanos”, señaló Mendoza.

La excongresista también habló sobre la Constitución de 1993, que fue creada por la gestión de Fujimori. Para la lideresa de Nuevo Perú, la reciente crisis política evidenció que se necesita un cambio en “las reglas de juego”.

“Eso pasa por diseñar un nuevo pacto constituyente a partir de un gran diálogo nacional en el que, por ejemplo, se restituya la capacidad del Estado de planificar el desarrollo nacional (...) que reivindique la salud, la educación, las pensiones como derechos, porque la actual Constitución las concibe como mercancías o negocios que el sector privado debe proveer”, opinó en diálogo con este diario.

Mendoza a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo

En otro momento, Verónika Mendoza comentó su posición respecto a la aprobación del matrimonio homosexual.

“Lo propusimos en el 2016 y nos ratificamos en construir un país igualitario que reconozca el amor y la posibilidad de constituir una familia del mismo sexo”, dijo.

Mientras que en el caso de la legalización de la eutanasia, expresó que debe evaluarse rigurosamente y revisarse las experiencias de otros países

“Sé que hay un caso particular (el de Ana Estrada), en torno al cual no puedo más que expresar mi apoyo a la persona que valientemente pide su derecho a morir en dignidad. (...) Particularmente no tengo una posición definida, en términos generales”, señaló.

