La organización Presente presentó un informe en el que analizó las propuestas con respecto a la población LGTBIQ+ en los planes de gobiernos de los 23 partidos políticos que se encuentran en carrera electoral, con miras a las Elecciones de abril de 2021.

De acuerdo al documento “Derechos LGTBIQ+ y planes de gobierno”, 12 de estos no mencionan a las personas LGTBIQ+; es decir, casi la mitad de partidos no contempla al más del 8% de peruanos y peruanas que se identifican con una orientación sexual no heterosexual. Estos son:

Acción Popular

Alianza para el Progreso

Apra

Avanza País

Democracia Directa

Frente Esperanza

Perú Libre

Perú Patria Segura

Podemos Perú

Renovación Popular

Somos Perú

Unión por el Perú

En tanto, solo tres partidos políticos —Frente Amplio, Juntos por el Perú y Victoria Nacional— incluyen propuestas concretas para dicha población, mientras que solo el Partido Morado explica la situación de las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

Solo el partido Renacimiento Unido Nacional (Runa), con Ciro Gálvez como candidato a la presidencia, muestra su postura LGTBIQfóbica y especifica estar en contra de los derechos de las personas LGTBIQ+. “La familia (está construida) en base a un matrimonio conformado por un varón y una mujer, con la finalidad de procrear hijos, para garantizar la continuidad de la especie humana en el suelo patrio”, detallan en su plan de gobierno.

La ONG Presente recalca la importancia de la inclusión y el enfoque de género en las propuestas de los partidos políticos. De acuerdo al cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 10 de febrero se conocerá la lista definitiva de candidatos a la presidencia de la República que participarán en las Elecciones generales del 11 de abril de 2021.