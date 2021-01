Congresista de APP tendría vínculos con Los magníficos ediles

A través de una interceptación en las comunicaciones de Edwin Ramírez Miranda, alcalde de Anco en la región Ayacucho y presunto miembro de la organización criminal Los magníficos ediles; agentes policiales han determinado que tendría vínculos con el congresista de Alianza para el Progreso (APP) por la región en mención, Perci Rivas Ocejo.

Según un reportaje de Cuarto Poder, Perci Rivas y Edwin Ramírez estuvieron coordinando con otros alcaldes para la realización de “proyectos grandes” . El papel que supuestamente jugaría Rivas es, desde el Congreso, dar celeridad a la aprobación de las obras en los distritos ayacuchanos.

(Transcripción de llamada: 15 de diciembre del 2020)

Perci Rivas: Lo que hemos conversado con algunos Alcalde, que venga, vamos a meterle… habría que meterles con proyectos esos grandes.

Edwin Ramírez: Claro, la idea es esa.

Perci Rivas: De ahí no debe salir, si no se compromete hacer un decreto de urgencia con los proyectos de cada distrito.

Edwin Ramírez: No, yo creo que con al menos un proyectito estaríamos tranquilos.

El último 21 de diciembre del 2020, se registra otra conversación entre el alcalde de Anco y el congresista de APP . Rivas llama a Ramírez horas antes de su detención para consultarle si todo estaba bien, ya que había recibido la llamada de Adriel Valenzuela, exalcalde de Jesús Nazareno (Ayacucho) y presunto cabecilla del grupo criminal.

(Transcripción de llamada)

Perci Rivas: En serio están llamando diciendo que habían entrado ahí a fastidiarte.

Edwin Ramírez: ¿Ah, sí? ¿Y quién le llamo señor congresista?

Perci Rivas: Adriel me acaba de llamar diciendo que a las siete más o menos, dos camionetas te han sacado de tu oficina y no saben nada de ti.

Edwin Ramírez: No, no, todo está normal no hay nada, tranquilo licenciado, todo está bien.

Sin embargo, al ser cuestionado durante el reportaje, el congresista negó haberse comunicado con Adriel Valenzuela, e indicó que cuando se inicie la investigación se pondrá a disposición para colaborar con el caso . Además, acotó que las conversaciones con Rivas son “por las funciones”.

Caso Los magníficos ediles

El último 20 de enero del 2021, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses para tres alcaldes de Ayacucho y empresarios, investigados por presuntamente integrar la organización criminal denominada Los Magníficos Ediles.

Ellos son Tomás Gregorio Cabrera Risco, burgomaestres de Acocro; Juan Carlos Vásquez Villar, de Jesús Nazareno; Edwin Ramírez Miranda, de Anco; y el exalcalde de Jesús Nazareno y presunto cabecilla, Adriel Valenzuela Pillihuaman, a quienes la Fiscalía los acusa por la comisión de los presuntos delitos colusión y crimen organizado, en agravio de las municipalidades distritales de Vinchos, Jesús Nazareno, Acocro y Anco La Mar.

