Persiste hostigamiento judicial contra Paola Ugaz

La Cuarta Sala Penal para Reos Libres decidió abrir un proceso por difamación contra la periodista Paola Ugaz. El Poder Judicial decidió conceder así la razón a Carlos Gómez de la Torre Pretell, exgerente de una empresa del Sodalicio de Vida Cristiana.

El querellante sostuvo que Ugaz había sido la productora del reportaje titulado ‘Perú: El escándalo del Sodalicio’, de la cadena árabe televisiva Al Jazeera y que debía eliminarse el contenido. En primera instancia, en enero del 2020, el 36 Juzgado Penal de Lima rechazó la demanda negándose a abrir una investigación contra la periodista. No obstante, con la resolución del tribunal de este año, se ordena que sí debe investigarse si Ugaz fue o no la productora de dicho documental transmitido en la cadena árabe.

Para Ugaz y su defensa, el abogado Carlos Rivera, no hay más que demostrar puesto que en 2020 mostraron un documento oficial de Al Jazeera que, en palabras de Rivera, señala textualmente que Paola Ugaz no trabajó para la cadena y que los productores fueron otras personas.

“Hay 15 involucrados en el documental, pero solo me demandan a mí (...) Es una operación de acoso y un ataque misógino porque solo a mí me están atacando en este momento. Es un ensañamiento personal del calibre más grande que se pueda decir”, sostuvo a este diario Ugaz, quien acotó además que tiene dos amenazas de muerte que todavía no son investigadas por la Fiscalía.

Con esta decisión, Paola Ugaz y su defensa legal deberán esperar a que la Corte Superior de Lima defina qué nuevo juez conducirá el caso por difamación.