Congresista organiza reunión presencial para orar por salud de trabajadores

Ante el aumento de casos de coronavirus (COVID-19) y tras la llega de la segunda ola a nuestro país, el congresista Orestes Sánchez, de Podemos Perú, organiza todos los viernes, desde las 3.00 p. m. hasta las 5.00 p. m., reuniones presenciales para rezar por la salud de los trabajadores del Parlamento.

Por medio de un oficio dirigido a Yon Pérez Paredes, oficial mayor del Pleno, el parlamentario solicitó hacer uso del auditorio Alberto Andrade Carmona del Palacio Legislativo a fin de hacer “una oración”.

“ El uso del referido auditorio, de la misma manera como se hizo en meses pasados , se hará respetando el protocolo sanitario y siempre en coordinación con la administración del edificio”, sostuvo Sánchez en un documento emitido el 7 de enero.

De igual manera, su supo que al menos 24 trabajadores del Congreso de la República habrían confirmado su asistencia a dicho evento para este viernes 22 de enero al dejar como registro su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Memorando de Orestes Sánchez para organizar reunión presencial en el Palacio Legislativo. Foto: documento / Congreso

Orestes Sánchez fue denunciado por extrabajador de su despacho

Cabe mencionar que, durante octubre de 2020, el grupo de Podemos Perú y el Comité Ejecutivo Nacional decidieron retirar a Orestes Sánchez de la vocería de la bancada tras conocer la denuncia de un extrabajador de su despacho, quien señaló que este le había pedido 2.000 soles de su sueldo como “diezmo”.

Según informó Cuarto Poder, el periodista Miguel Calderón Paz laboró como técnico del despacho del congresista desde mayo del mencionado año.

Sin embargo, le informaron que de su sueldo de S/ 7.000 aproximadamente debía contribuir con S/ 2.200 de manera mensual, monto que se redujo hasta llegar a S/ 1.800.

“Yo pensé que iba ser solo por primera vez. Después se me indicó que el aporte sería todos los meses. La verdad la necesidad me obligó a aceptar en ese momento (...). Acepto que estuvo mal, pero llega un momento en que te arrepientes. (...) Cometí un error, sí. No lo niego”, declaró el exfuncionario al dominical.

El comunicador también contó que, desde mayo hasta julio y pese al estado de emergencia por el coronavirus, el ‘Pastor Orestes’, como también se le conoce, ordenó que cumplieran trabajo presencial y juntarse con “mucha gente”.

Tras esta exposición al contagio, Miguel Calderón aseguró que salió positivo a la prueba de descarte de la COVID-19. “Cuando se hicieron pruebas en el Congreso salimos contagiados varias personas. Una de ellas fui yo”, expresó.

Congresista Sánchez dio positivo a COVID-19

En abril de 2020, Orestes Sánchez dio positivo en la prueba del coronavirus, según informó la hija del propio legislador en RPP.

De acuerdo a su familiar, en un primer momento el congresista dio negativo en la prueba rápida de despistaje; no obstante, el resultado fue el opuesto en la prueba molecular.

“Él está internado en la Clínica Ricardo Palma. Por esta vía informo a todos los que conocen a mi padre para que levanten oraciones por su salud. Él está delicado de salud. Le pido a todos sus oraciones y que no salgan de sus casas. Esta batalla la vamos a ganar doblando rodillas. Gracias”, informó Liz Sánchez en aquella ocasión.

Otros parlamentarios de Podemos Perú que también dieron positivo por el virus fueron: Felipe Castillo, Carlos Almerí, José Luna Morales, Aron Espinoza y Robinson Gupioc.

