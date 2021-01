Gerente de Peritajes del Ministerio Público enfrenta denuncia por supuesto acoso

Por el presunto delito de acoso sexual, la Primera Fiscalía Transitoria Especializada en Violencia Contra la Mujer, inició diligencias preliminares contra el gerente de peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Danny Humpire Molina.

La Fiscalía cuenta con mensajes de WhatsApp que presuntamente intercambió el perito Humpire con mujeres identificadas como ‘Janet’ y ‘Carlita’, quienes serían las víctimas.

Asimismo, la mencionada Fiscalía ha recibido fotografías de Humpire junto a la joven Sol Gonzáles López, trabajadora del centro de peritaje del Ministerio Público en Pucallpa, Ucayali.

La Fiscalía ha ordenado que se realicen las investigaciones para determinar la identidad de “Carlita” y ‘Janet’ con la finalidad de obtener sus declaraciones.

Sol Gonzáles López ha sido citada para que el 27 de enero ofrezca su versión ante las autoridades.

Por su parte, Danny Humpire Molina rechazó las imputaciones de la denuncia por supuesto acoso sexual, y no descarta que se trataría de una falsa acusación elaborada por personas afectadas por su labor.

“ No puedo creer lo que me dice. Eso es una calumnia. No tiene asidero legal. Yo no me expreso de esa manera. Soy viejo y esa es una conversación de chicos de 20 años ”, dijo Humpire al tomar conocimiento de la presunta evidencia en su contra.

“En Peritaje hay una señorita Carla, del área de Logística, a la que decimos ‘Carlita’, pero es una persona muy seria y no tengo confianza con ella. También, en mi equipo hay una jovencita llamada Janet Galindo Cabezas, secretaria de los Peritos Grafotécnicos, pero es una persona muy tranquila y ni celular tiene, porque se lo robaron y no se ha comprado. Ambas son señoritas muy correctas y nunca las he acosado”, expresó Danny Humpire.

“Habría que ver si esos mensajes de WhatsApp salieron de mi celular o no. Hay que ver la evidencia digital, si es fehaciente o son mensajes de WhatsApp inventados. Estoy dispuesto a que me investiguen ”, señaló Humpire.

Carla Céspedes, trabajadora de Logística del área de Peritaje, quien sería una de las presuntas víctimas de Danny Humpire, afirmó que no había presentado ninguna denuncia y descartó que el funcionario la hubiera acosado.

“En el ambiente laboral me dicen ‘Carlita’. Y me sorprende este tipo de noticias porque manchan el honor de mi persona y la imagen de la institución. Yo no he denunciado al doctor Humpire y nosotros estamos con tanta carga laboral que no tenemos tiempo para otras cosas. Con el doctor tenemos un trato cordial en la oficina. No existen ese tipo de mensajes entre nosotros”, declaró Carla Céspedes .

Humpire considera que denuncia busca desprestigiarlo

Para Danny Humpire, se trataría de una denuncia “sembrada” en el Ministerio Público que busca desprestigiarlo en represalia por sus investigaciones que han derivado en la comprobación de graves delitos y la identificación de corruptos y delincuentes.

“ Soy una persona que lucha contra la criminalidad y la corrupción y estoy en contra de lo que ahora se me acusa . Acá no existe acoso y, si hay algo anormal, soy el primero en denunciarlo. Ya me llamarán e informarán de la denuncia en mi contra”, respondió Humpire.

“Ahora, si con esa calumnia, injuria, tratan de desprestigiarme, es por que he desbaratado bandas. Detrás de esto pueden estar muchos policías, empresarios y hasta gobiernos. Siempre he vivido amenazado y mi trayectoria no me la van a desbaratar con una denuncia fraudulenta ”, señaló.

“Esas personas que me han denunciado tienen que demostrar con evidencias que yo las he acosado. Que se investigue. Yo me voy a someter y si me piden el celular de una vez se los doy. Quieren volar mi cabeza y bajarse el Área de Peritaje. Sacar a Humpire sería un golazo para ellos”, expresó el gerente de peritajes del IML.

