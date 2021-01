Comisión Permanente aprueba acusar a Iván Noguera y Guido Águila

La Comisión Permanente del Congreso, liderado por Mirtha Vásquez, aprobó acusar constitucionalmente a Iván Noguera y Guido Águila, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el delito de organización criminal en el marco del caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.

El fiscal supremo Pablo Sánchez presentó el informe al Parlamento, debido a que al antejuicio por su condición de ex altos funcionarios no pueden ser acusados, a menos que el Poder Legislativo lo apruebe.

El grupo de trabajo aprobó con 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el informe final contra Noguera y Águila, así como también del ex juez supremo César Hinostroza.

Antes de la votación, Noguera dio las gracias a los legisladores por “ejercer el derecho constitucional” y los calificó en conjunto como “la única reserva moral del Perú”. Sin embargo, luego los criticó duramente y aseguró que “todos” los parlamentarios habían mentido .

Los exconsejeros Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites, también se encuentran involucrado, no obstante, la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, comunicó que no se les pudo notificar porque no se los halló en sus domicilios. Serán citados en una próxima fecha.

Por otro lado, también se aprobó, con 27 votos a favor, nombrar una subcomisión acusadora, integrada por los congresistas María Retamozo Lezama (Frepap) y Otto Guibovich Arteaga (AP), para sustentar ante el Pleno la acusación constitucional.

Cabe resaltar, que en el año 2018, dieciocho congresistas de la bancada de Fuerza Popular del Congreso disuelto votaron en contra de denunciar a los ex integrantes del CNM.

Hinostroza. El Congreso disuelto lo blindó pese a la gravedad de los audios de la vergüenza. Foto: difusión

Se aprobó acusar a Edgar Alarcón

La comisión Permanente también ratificó el proceso para denunciar al congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por el presunto delito de cohecho pasivo, cuando era presidente de la Contraloría General de la República.

Con 22 votos a favor y 5 abstenciones, el grupo parlamentario decidió que la diligencia en contra del legislador continúe. Se le dio el plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para que elabore el informe para la acusación.

