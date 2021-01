AAR sobre la vacuna: “No los va a matar. Hay que matar la ignorancia”

El primer lote de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm llegaría, según el Gobierno de Francisco Sagasti, en los últimos días de enero y será utilizada para inmunizar a la primera línea de batalla. Sin embargo, Augusto Álvarez Rodrich señaló que hay un sector de la población reacio a acceder al fármaco.

La encuesta de Ipsos ha revelado que entre agosto de 2020 a enero de 2021 la intención de no vacunarse contra el coronavirus ha aumentado del 22% al 48%.

Continuando con la explicación, AAR sostuvo que el sondeo también especifica las razones por las que la ciudadanía no se inmunizaría. Por ejemplo, porque no se conocen los efectos secundarios (52%), por la rapidez en la creación de la vacuna (30%), porque los países que la han fabricado no le generan confianza (29%) y porque no es necesaria (13%).

“La vacuna es la única manera de prevenir de que si nos da la COVID-19, pues nos genere un efecto menor y que no nos mate. Invoco a escuchar a la ciencia. Hay gente que va metiendo miedo en las redes donde abunda tanto tonto. Este es un desafío de política pública y requiere que el Gobierno lo maneje con una buena campaña de comunicación”, afirmó.

Por otro lado, el periodista precisó que las elecciones 2021 son un tema importante sobre todo por el rebrote de casos de coronavirus, pero recalcó que el Ejecutivo reafirmó su compromiso con llevar a cabo los comicios este 11 de abril, pese a la pandemia.

En este sentido, AAR acotó que solo el 20% de la población no iría a votar, si persiste la COVID-19, mientras que un 71% sí lo haría, según una encuesta de Datum.

“Hay que vacunarnos y hay que demostrarle a los que tienen temor que hay que vacunarse. No los va a matar, pero no vacunarse sí lo hará. Hay que matar la ignorancia”, puntualizó.

Newsletter Claro y Directo

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los sábados, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.